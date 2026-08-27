Cibona ABA ligu otvara kod Budućnosti, Zadar protiv Bosne

Košarkaši Zadra u 1. kolu nove sezone regionalne ABA lige ugostit će Bosnu 25. rujna, dok će povratnik u ovo natjecanje Cibona dan kasnije gostovati kod Budućnosti u Podgorici, određeno je ždrijebom u četvrtak.

Ove sezone u ABA ligi će se natjecati 20 momčadi, a u prvom dijelu koji će se igrati od 25. rujna do 31. siječnja klubovi će biti podijeljeni u dvije skupine od po 10 te će odigrati 18 kola dvokružnim sustavom.

Po prva četiri sastava iz svake skupine plasirat će se u TOP 8, dok će ostalih 12 sastava natjecanje nastaviti u "play-outu", a u drugi krug natjecanja prenose se svi rezultati iz prvog kruga.

Cibona se nalazi u skupini A s Borcem iz Čačka, Budućnosti, Cedevitom Olimpijom, Crvenom zvezdom, FMP-om, Širokim, Igokeom, Krkom iz Novog mesta i Slovanom iz Bratislave, a Zadar u skupini B s Viennom, Bosnom, Dubaijem, Megom, Partizanom, Ilirijom, Studentskim centrom, Spartakom iz Subotice i Cluj-Napocom.