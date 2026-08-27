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REGIONALNA LIGA

Cibona ABA ligu otvara kod Budućnosti, Zadar protiv Bosne

Piše HINA,
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Cibona ABA ligu otvara kod Budućnosti, Zadar protiv Bosne
Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Ove sezone natjecat će se 20 momčadi, a u prvom dijelu koji će se igrati od 25. rujna do 31. siječnja klubovi će biti podijeljeni u dvije skupine

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Košarkaši Zadra u 1. kolu nove sezone regionalne ABA lige ugostit će Bosnu 25. rujna, dok će povratnik u ovo natjecanje Cibona dan kasnije gostovati kod Budućnosti u Podgorici, određeno je ždrijebom u četvrtak.

Ove sezone u ABA ligi će se natjecati 20 momčadi, a u prvom dijelu koji će se igrati od 25. rujna do 31. siječnja klubovi će biti podijeljeni u dvije skupine od po 10 te će odigrati 18 kola dvokružnim sustavom. 

Po prva četiri sastava iz svake skupine plasirat će se u TOP 8, dok će ostalih 12 sastava natjecanje nastaviti u "play-outu", a u drugi krug natjecanja prenose se svi rezultati iz prvog kruga.

Cibona se nalazi u skupini A s Borcem iz Čačka, Budućnosti, Cedevitom Olimpijom, Crvenom zvezdom, FMP-om, Širokim, Igokeom, Krkom iz Novog mesta i Slovanom iz Bratislave, a Zadar u skupini B s Viennom, Bosnom, Dubaijem, Megom, Partizanom, Ilirijom, Studentskim centrom, Spartakom iz Subotice i Cluj-Napocom.

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige
Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

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