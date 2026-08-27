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FOTO: PRATI JE DRAMA

SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve

Dajana Jastremska (26) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
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SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve
Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu. | Foto: Instagram
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Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu. | Foto: Instagram
Komentari 27

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