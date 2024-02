Cibona će braniti trofej Kupa. Lakoćom je srušila Dubravu

Košarkaši Cibone prvi su finalisti ovosezonskog izdanja Kupa "Krešimir Ćosić", branitelji naslova su u polufinalu završnog turnira koji se igra u Splitu svladali Dubravu sa 80-67 (22-14, 21-20, 20-15, 17-18).

Filip Bundović ubacio je 21 koš za Cibonu, po 15 su dodali Domagoj Vuković i Krešimir Radovčić, a Vuković je upisao i 10 skokova, dok je Jean-Francois Rajaofera sa 16 ubačaja, 7 skokova i 6 asistencija bio najbolji kod Dubrave.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Cibona je ozbiljno shvatila svoj zadatak u polufinalu te se nakon izjednačenog početka utakmice u drugom dijelu prve četvrtine počela odvajati od svog suparnika. Nizom od 12 uzastopnih koševa na startu druge četvrtine Cibona je pobjegla na velikih 20 razlike (34-14) i činilo se kako ćr ostatak dvoboja biti formalnost. No, serijom dalekometnih ubačaja Dubrava se do kraja prvog poluvremena približila na samo 43-34, no bliže od toga nije mogla.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Cibona je bolje otvorila i nastavak te se odvojila na 54-37 u 25. minuti te povratka za Dubravu više nije bilo. Nakon trice Majcunića Cibona je četiri minute prije kraja dvoboja otišla na najvećih 25 razlike (78-53), pa su utakmicu kraju na parketu priveli njezini juniori što je Dubrava iskoristila za smanjenje na konačnih

Za Cibonu je ovo 21. ulazak u finale Kupa "Krešimir Ćosić", a šesti u posljednjih sedam godina. Dosada je osvojila devet naslova, uključujući i posljednja dva u kojima je u finalima bila bolja od Cedevite Junior.

Još uvijek je moguće da i treću godinu zaredom u finalu igraju iste dvije momčadi jer će u drugom polufinalu od 20 sati igrati Cedevita Junior, no favorit u tom dvoboju bit će njezin suparnik Zadar.