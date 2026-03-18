Cibona će uskoro biti sportsko dioničko društvo. Evo koliko će novca novi vlasnik uložiti u klub

Čini se kako se nazire svjetlo na kraju tunela za Cibonu. Nakon godina propadanja, dvostruki prvak Europe i ponos Zagreba ponovo bi se mogao vratiti u borbu za trofeje u Hrvatskoj. Za to se Cibona treba financijski oporaviti, a kako pišu Sportske novosti, sada je došlo vrijeme za to. Tomislav Tomašević će na redovnoj sjednici Gradske skupštine, 26. ožujka, zatražiti od zagrebačkih zastupnika da usvoje prijedloge zaključka o preoblikovanju Cibone u sportsko dioničko društvo.

Ovim potezom formalno započinje proces restrukturiranja koji bi, prema važećem Zakonu o sportu, trebao omogućiti da Cibona u razdoblju do dva mjeseca, a moguće i ranije, postane financijski rasterećen klub. Istodobno bi dobila i novog vlasnika, Victora Dodiga, kanadskog Hrvata i istaknutog bankara, kojeg se smatra jednim od najutjecajnijih Hrvata u globalnom financijskom sektoru.

Njegov kapital već je prisutan u Ciboni, a po dovršetku preostalih administrativnih koraka očekuje se dodatno ulaganje od gotovo dva milijuna eura svježih sredstava. Time bi se podmirili svi dugovi, ali i stvorili uvjeti za novi razvoj kroz sportske rezultate.

Postoji i ambiciozan plan, da se, prema Dodigovoj želji, cijeli proces preoblikovanja zaključi do 24. travnja, kada klub obilježava 80 godina postojanja. Ukupna vrijednost kapitala predviđena za privatizaciju iznosi 6,1 milijun eura, pri čemu su već uračunata potraživanja najvećih vjerovnika. Dodig je do sada uložio 1,9 milijuna eura, što će se pretvoriti u vlasničke udjele, a sukladno zakonskim uvjetima osigurao je i dodatnih 1,7 milijuna eura. To znači da bi u novoj vlasničkoj strukturi sudjelovao s ukupno 3,6 milijuna eura, što bi mu donijelo većinski udio od 71,21 posto.

Zagreb: Cibona i Zadar sastali se u četvrtfinalu kupa Krešimir Ćosić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U projekcijama se navode i godišnji budžeti za sljedećih pet godina, koji bi se kretali od nešto više od dva milijuna eura pa sve do gotovo četiri milijuna do 2030. godine. Ipak, ono što najviše zanima javnost jest da bi već iduće sezone samo za igrački kadar bilo predviđeno oko dva milijuna eura neto, što je jako puno za hrvatsku košarku, a moguće i za iskorak u Europi.

