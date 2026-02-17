Cibona i Šibenka izborili su polufinale Kupa Krešimir Ćosić

Obavijesti

ZAVRŠNICA U ZAGREBU

Piše HINA,
Zagreb: Završnica SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Đakovo – GKK Šibenka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U srijedu se igraju preostala dva četvrtfinalna susreta, a sastat će se od 17 sati Split i Omiš te od 20 sati Zadar protiv Dinama. Završnica polufinala igra se u KC Dražen Petrović

Nakon košarkaša Šibenke polufinale su Kupa Krešimir Čosić izborili i igrači Cibone koji su kao domaćini, u KC Dražen Petrović, svladali DepoLink Škrljevo sa 100-82 (24-26, 27-16, 30-20, 19-20).

Drugoligaš DepoLink Škrljevo vrlo dobro je odradio uvodnih deset minuta nakon kojih je vodio 26-24. Međutim, gosti nisu mogli na duže vrijeme držati kontakt s daleko kvalitetnijim suparnikom. Do odmora je Cibona povela 51-42, dok je tijekom treće dionice pobjegla i na 20 poena razlike.

Nakon toga više nije bilo povratka za goste koji su ipak na solidnoj razini odradili posao do kraja i time izbjegli još veći poraz.

Prvi strijelac Cibone bio je Justin Roberson s 26 poena, a tome je dodao i šest skokova. Krešimir Radovčić je ubacio 15 poena uz tri asistencije i četiri skoka. Marjan Čakarun je postigao 13 poena uz četiri asistencije i pet skokova.

Prvo ime kod gostiju bio je Davor Konjević sa 17 koševa i pet asistencija.

Kao prvi su polufinale izborili košarkaši Šibenke i to nakon četvrtfinalne pobjede protiv Đakova 93-77 (26-17, 24-12, 22-23, 21-25). Leon Šljivarić postigao je 18 poena za Šibenku, a Martin Jelić 16. Dominik Škugor je dodao 14 poena uz šest asistencija i pet skokova. Kod Đakova je Martin Vedriš postigao 19 poena uz sedam skokova, a Hrvoje Majcunić 20 uz pet asistencija i osam skokova.

U srijedu se igraju preostala dva četvrtfinalna susreta, a sastat će se od 17 sati Split - Omiš te od 20 sati Zadar - Dinamo-Zagreb.

