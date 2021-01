Mega Soccerbet slavila je protiv Cibone 72-71 u dramatičnoj utakmici 16. kola ABA lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilinovac zabija s centra

Radilo se o pravoj klackalici kroz cijelu utakmicu, a Cibona je u zadnju četvrtinu čak ušla s poenom prednosti. Mega je potom vodila nekoliko razlike par minuta do kraja, no onda u ključnim trenutcima na 20-ak sekundi do kraja dolazi do prave šanse za Cibonu. Nakić i Drežnjak skupa su ukrali loptu protivničkom igraču, Nakić je povukao kontru i asistirao Drežnjaku za polaganje.

Cibona je tad došla na -1 svega devet sekundi do kraja, a Smith je tad promašio drugo bacanje za Megu. Cibona je imala kontranapad na dva poena zaostatka. Tad je Momirov napravio nesportski prekršaj na Prkačinu.

Roko je imao dva bacanja za potencijalno izjednačenje, a Cibona potom i loptu sa strane. Ipak, kapetan 'vukova' promašio je prvo bacanje od dva, a potom se za zadnji napad namjestio za leđnu igru. Loptu je i dobio, no taj je posljednji šut promašio.

Najbolji je strijelac za Cibonu bio upravo Prkačin sa 17 poena, ali lošim šutom iz igre (6/16), a dobru su utakmicu imali Drežnjak s 15 poena i Bilinovac sa 16.