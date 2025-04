Cibona izgubila od Mege...

Košarkaši Mege savladali su večeras na gostujućem terenu u Zagrebu Cibonu sa 88-83 u utakmici 28. kola regionalne ABA lige

Iako je Cibona velikim dijelom susreta imala. kontrolu i vodstvo, gosti su u posljednjoj četvrtini iskoristili pad koncentracije domaćih te serijom poena preokrenuli utakmicu u svoju korist. Utakmica je odigrana bez glazbene podloge i zabavnog programa, u znak poštovanja prema preminulom Svetom Ocu. Cibona se pridružuje u žalosti za Papom Franjom, rođenim Jorgeom Marijem Bergogliem, koji nas je napustio na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja 2025., u 89. godini života.

Najefikasniji kod Cibone bili su Sven Smajlagić s 21, Domagoj Vuković s 15, Ivan Majcunić s 13 i Krešimir Radovčić s 12 koševa. Megu je do pobjede vodio Mihailo Petrović s 28 koševa, a pratili su ga Andrija Jelavić s 18 i Bogoljub Marković sa 16 koševa.

Zagreb: Susret Cibone i Mege u 28. kolu ABA lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mega je osma s 15 pobjeda i 13 poraza, a Cibona na 15. mjestu s četiri pobjede i 24 poraza.

Trener Cibone Josip Sesar nakon susreta nije skrivao razočaranje još jednim porazom na jedan posjed, te je rekao:

- Čestitam ekipi Mege na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo igrali dobro nekih 30 do 35 minuta, ali ponavlja nam se isti obrazac iz utakmice u utakmicu. Krivo mi je što je ovo već četvrti poraz otkako sam ovdje, i to svaki put na jedan posjed. Nikako da uspijemo prelomiti takve završnice. U zadnjoj četvrtini napravili smo previše obrambenih pogrešaka. Nismo koristili četiri slobodna prekršaja kada smo mogli, i dopustili smo Megi da se razigra kroz kontre. Serijom 8:0 promijenili su ritam utakmice, a mi smo ih nakon toga morali loviti. Bili smo u egalu, imali i šut Smajlagića za izjednačenje devet sekundi prije kraja – nažalost, lopta nije ušla.

Što se tiče Vukovića na poziciji pet, znam da se trudi, trči i daje sve od sebe, ali možda u tim zadnjim minutama treba još dodatno 'pregristi' i izvući zadnji atom snage. Nismo to uspjeli sada, ali sezona još traje i nadam se da će doći ta jedna utakmica u kojoj ćemo konačno uspjeti prelomiti ovakvu završnicu u našu korist.

Cibonu u petak, 25. travnja, očekuje gostovanje – u sklopu 29. kola AdmiralBet ABA lige susrest će se s ekipom Borca iz Čačka. Utakmica se igra u dvorani Borac, a prijenos je dostupan uživo na ArenaSport kanalu s početkom u 19 sati.