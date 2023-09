'Cibona je četvrti sportski brend u Hrvatskoj, tri milijuna eura nije velik dug, dionica 100 eura'

Nakon niza negativnih napisa i vijesti o Ciboni te godina različitih modela poslovanja, predstavljamo mogućnost trajnog rješenja za Cibonu, a to je preoblikovanje u športsko dioničko društvo. Zakon o športu predviđa pravilnik o preoblikovanju koji ovih dana ide na usvajanje.

Slavodobitno je to najavio Cibonin direktor Tomislav Šerić. Kojeg su prozvali kapetanom novog čelništva kluba.

I dok Cibona već godinama pleše na rubu opstanka, kao popucana stakla na zatvorenom i pustom fan shopu, sporadično svake godine slušamo ovakve slične najave. Mijenjaju se samo akteri. Ovaj su put to, nakon sezone u kojoj treneru Sesaru klub nije isplatio ni jednu plaću, igračima svega tri do četiri, i prijeti mu stečaj zbog blokiranog računa, direktor Šerić, član skupštine Mario Petrović i član IO-a Igor Lukačić.

- Treba napraviti ispitivanje tržišta, elaborat je u visokoj fazi izrade i plan je krenuti što prije. Svim vjerovnicima poslali smo upit žele li pretvarati udjele u dionice ili isplatu duga i dobar je interes za dionice pa bi dug trebao biti značajno manji - nastavio je optimistične najave Šerić i naglasio:

- To nije ucjena vjerovnicima niti ih tražimo da dug pretvore u udio u klubu, samo smo im dali opciju. Optimističan sam jer me iznenadio odaziv, većina vjerovnika želi dionice. Imamo napokon alat da se trajno dođe do rješenja preoblikovanja Cibone. Dosadašnje je financiranje neprofitne udruge išlo pozajmicama, što baš nije uobičajena metoda jer tko da novac, nema neka jamstva. A ovo je rješenje da svatko kroz ulaganje dokapitalizira klub.

Petrović je istaknuo zanimljivo istraživanje:

- Interes za Cibonu je velik jer ima vrijednost brenda. Ipsos je istražio vrijednost brenda Cibone i to će se pretočiti u nakanu svih koji žele sudjelovati u preoblikovanju. Prema tom istraživanju, 17,7 posto Hrvata i dalje navija za Cibonu. To je jako velik broj nas cibonaša. A gledajući sve sportove, Cibona je četvrta po vrijednosti brenda i dva i pol puta veći od sljedećeg košarkaškog kluba. Bez obzira na burnu prošlost, klub i dalje ima vrijednost i publiku, a to je najvažnije u ovom procesu preoblikovanja, da postoji vrijednost brenda.

Prema tom istraživanju, 41,46 posto ispitanika izjasnilo se da ne navija ni za koga, 28,44 posto za Dinamo, 20,94 posto za Hajduk, 18 posto za RK Zagreb, 17,71 posto za Cibonu, dok su ostali košarkaški klubovi debelo ispod: 7,24 posto za Split, 7,19 posto za Cedevitu, a 4,24 posto za Zadar.

- Trenutačno iskazujemo i usklađujemo otvorene stavke i moramo znati kako će izgledati dug prije i poslije preoblikovanja, koliko će novca ući u gotovini, koliko u dionice. Dug je oko pet milijuna eura, a nakon preoblikovanja očekujem da će pasti na tri milijuna, možda i manje. I mora u klub ući nešto gotovine. To je trajno rješenje. Pozivamo sve koji mogu i žele da se jave u klub kako bi mogli sudjelovati u procesu. Radimo elaborat i konzultiramo se, imamo podršku Ministarstva turizma, to nije instant proces, ali optimistični smo. Ušli smo i u financiranje Grada od ove godine te se moramo kadrovski pojačati. Ovo je pravi put i proces - govori Šerić.

Konkretnih rokova nema.

- Nakon elaborata, rok je 60 dana, a može i brže ako nema dopuna i izmjena. Rokovi ovise o raznim faktorima, ovih dana prijavit ćemo momčad za novu sezonu, sve radimo da maknemo blokadu i da počnemo uspješno sezonu. Ne tražimo otpis potraživanja, ovo nije ucjena vjerovnicima nego rješenje. Svi se moraju dogovoriti da bismo uspješno izveli preoblikovanje. Od 21. rujna klub ne ulazi u likvidaciju (zbog 60 dana blokiranog računa, nap. a.) nego ide zahtjev trgovačkom sudu da započne postupak stečaja. A na to se onda može pisati prigovor, žalba, tražiti dulji rok...

Lukačić je naglasio:

- Tada se priloži namjera investitora, stranih ili domaćih, i plan pretvorbe da klub nastavi poslovanje, da ima izvore sredstava za podmirivanje tekućih troškova i trajno održivog financiranja. Ova je pretvorba slična onoj prije 40-ak godina, u čemu je tadašnja uprava Cibone uspjela i cijela je Hrvatska sudjelovala, samo sada nisu 'ciglice' (građani su kupovali cigle za izgradnju dvorane, nap. a.) nego dionice, preko kojih dajemo prava svima koji žele uložiti u klub.

Šerić se vratio na dug:

- Cibonin dug nije tako velik da bi bio nepremostiv problem. Ako padne na tri milijuna eura, to nisu neka ogromna sredstva za takav brend. Dug nije najveći problem Cibone nego nevjerojatan broj zadužnica zbog kojih ne možemo kontrolirati račun pa je teško provući sredstva. Ako se ne dogovorimo i pristanemo da sredstva ne koristimo za ono za što trebaju nego odlaze prvom tko je blokirao račun, imat ćemo samo sve veći problem. Pozivamo na dogovor i investitore. Ovo je pravi trenutak. Tražimo strpljenje jer napokon postoji način, to je preoblikovanje. Interes postoji, optimist sam.

Čelnici kluba priznali su da je bivši direktor Čavlović naplatio svoju zadužnicu.

- Puno njih je to radilo dok sam ja bio predsjednik kluba, pošto-poto naplaćivali su dugove i doveli klub u tjesnac. Jedan od takvih je i bivši direktor. To nije prioritet niti je bitno spominjati nego je važno pozvati sve da se uključe i shvate da je ovo pozitivan trend za Cibonu. Pomažu i navijači koji dugo pomažu klubu, sad i aktivno preko društvenih mreža - dodao je Petrović.

Mjesecima se govori o stranim investitorima spremnima uložiti milijune, ljudi su bili i na sastancima s gradonačelnikom... Je li to i dalje aktualno?

- Jesu, strani investitori su aktualni, ali nitko neće bacati novac u rupu, da ode na blokade. I oni za svoje pozajmice ne traže novac nego žele dionice.

Koliko će vrijediti dionica?

- Neće biti važna vrijednost po dionici nego ukupnog dioničkog društva. Pretpostavljamo da će biti oko 100 eura po dionici, ali ovisi o iskazanom interesu. To je dio elaborata. Napravit ću što mogu da Cibona uspije, nema to veze sa mnom, nisam ja u pitanju. Ako postoji investitor koji misli da nije dobro da sam ja tu, OK, nije ovo priča o meni ili nekom pojedincu nego o Ciboni - tvrdi Šerić.

Lukačić se uključio:

- Ključna je stvar i razlika dosad da je Cibona bila udruga, svačija i ničija, a kad postaje dioničko društvo, podrazumijeva transparentno i profesionalno poslovanje, to možemo mi profesionalci iz drugih branši garantirati. Da možemo dovesti klub da funkcionira kao na zapadu.

O budžetu za momčad nisu htjeli.

- Ne bismo sad o momčadi i budžetu. Da nema dugovanja iz prošlosti, ne bismo imali problema, ali te priče o blokadi i negativan trend, tko je tolerantniji ne naplati se, a tko je manje tolerantan naplati pa je ljutit, pa ne možeš ispuniti obećanja... - zaključio je Šerić.