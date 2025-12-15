Obavijesti

Cibona najavljuje velike radove: 'Riječ je o poštovanju prema klubu i svim našim navijačima'

Zagreb: SuperSport Premijer liga, 10. kolo, KK Cibona v KK Kvarner | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ispred Draženovog doma su za sada obnovljene ploče Košarkakog centra Dražen Petrović kao i ona KK Cibona. Ali u klubu tajanstveno najavljuju nove radove koji će obogatiti prostor Draženovog doma...

Nakon što su teleskopi ponovno zasjali punim sjajem, dobre vijesti stigle su i za vanjski dio Draženova doma. Na inicijativu voditelja sportskog objekta Košarkaškog centra Dražen Petrović, zajedno s vrijednim zaposlenicima Upravljanja sportskim objektima, započeti su mali, ali srcu iznimno dragi “zahvati” koji će svakom vjernom Ciboninom navijaču barem na trenutak izmamiti osmijeh na lice.

Prostor ispred dvorane sada krase plavo-bijele žardinjere sa zimzelenim biljem - boje koje na prvu podsjećaju na Cibonin dres i simboliku kluba jer upravo te nijanse ponosno nosimo i na domaćem i na gostujućem izdanju. Riječ je o detalju koji možda nije velik, ali nosi snažnu poruku pripadnosti i identita samog kluba.

Uoči blagdana uslijedilo je još jedno lijepo iznenađenje - obnovljene su ploče Košarkaškog centra, kao i ploča KK Cibona s logotipom na službenom ulazu. Ulaz u Draženov dom sada ponovno odiše dostojanstvom, ponosom i toplinom koji ovaj prostor itekako zaslužuje.

Foto: privatna arhiva

- Svaki ovakav detalj za naš klub ima veliko značenje. Ne radi se samo o uređenju prostora, već o emociji, o poštovanju prema klubu, navijačima i svima koji Cibonu nose u srcu. Želimo da se svaki dolazak u Draženov dom osjeti kao povratak kući kojeg smo dugo iščekivali - istaknula je glasnogovornica KK Cibona Karla Mikulić Jelić.

A ovo je tek početak. U pripremi su nove, lijepe promjene koje će dodatno obogatiti prostor i doživljaj Draženova doma. U Ciboni se očito radi punom parom, za "vukove" stižu bolji dani. Točnije, već su stigli, ova je sezona po svemu bitno drugačija od onih prijašnjih. Jasno, Cibona je daleko od slavnih dana, ali čini se kako je opet na pravom putu. Konačno...

