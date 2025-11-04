Cibona nakon prizemljenja u Dubrovniku gostuje na Kosovu: Otvaraju nam se željezna vrata

Nakon prizemljenja u Dubrovniku, gdje je izgubila i treću utakmicu u pet kola hrvatskog prvenstva, Cibona je produžila prema Prizrenu, gdje u utorak od 19 sati igra četvrto kolo Fibina Eurokupa protiv kosovskog Bashkimija. Trebala je Cibona ondje doći u vrhunskom raspoloženju, koje je pokvario debakl u Dubrovniku (79-63). No, Bashkimi je očito već bio u glavama jer to je utakmica u kojoj "vukovi" s četvrtom pobjedom mogu nogom i pol zakoračiti ka prolasku skupine

- Ovo je utakmica visokog iščekivanja, s obzirom na ono što smo napravili u prva tri kola. Otvaraju nam se vrata, rekao bih željezna vrata, jer nas čeka teško gostovanje na terenu visokog intenziteta i pred glasnom publikom. Moramo uprijeti i biti koncentrirani u obrani, a onda imati više raspoloženih igrača kako bismo ta vrata i otvorili te napravili korak prema idućoj fazi - poručio je trener Ivan Rudež.

Zagreb: Konferencija za medije KK Cibona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvoj utakmici, kad su zamijenili domaćinstvo, Cibona je pod Tornjem slavila 93-79. Bashkimi je pokupio 14 skokova u napadu.

- Bashkimi je tranzicijska i vrlo atletska momčad s kvalitetnim strancima. Vidjeli ste i u prvoj utakmici u Zagrebu da su nam stvarali dosta problema energijom i skokom u napadu. Ako odigramo koncentrirano, vjerujem da možemo ostvariti dobar rezultat. Najbitnija je mentalna priprema s obzirom na let iz Dubrovnika i kasni dolazak. Moramo biti polivalentni.

U međuvremenu kosovski je klub stradao kod Reggiane 65-100, dok je na domaćem terenu Dijon odveo sve do produžetka.