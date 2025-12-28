Cibona produbila krizu, Sesar s Dubravom iznenadio 'vukove'

Košarkaši Dubrave pobijedili su Cibonu s 81-75 (20-16, 22-7, 21-22, 18-30) i tako priredili još jedno iznenađenje u 13. kolu domaćeg prvenstva.

Cibona je bila domaćin u dvorani Boško Božić Pepsi u novozagrebačkom naselju Trnsko, a momčad Josipa Sesara je zasluženo stigla do pobjede. Naime, Cibona je vodila samo nakon prvog koša na utakmici (2-0). Ostatak utakmice prošao je u nadmoći Dubrave koja je na poluvremenu imala čak 19 koševa prednosti primivši samo sedam poena u drugoj četvrtini.

Gosti su u zadnju četvrtinu ušli sa +18 (45-63), a Cibona je uspjela u završnici doći na tri poena zaostatka (75-78), ali ne i do potpunog preokreta. John Wright je s 23 koša i pet asistencija bio najbolji igrač Dubrave, a Lovro Gnjidić je ubacio 16 poena.

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

Cibonine strijelce je predvodio Justin Roberson s 15 koševa, a Krešimir Radovičić je uz 14 poena imao i sedam skokova te šest asistencija.

Cibona je s učinkom 6-7 na petom mjestu, izjednačena s Kvarnerom i Alkarom. Na vrhu ljestvice su Zadar (11-2) i Split (11-1). Zabok je treći s učinkom 8-5, a Samobor je četvrti sa 7-6. Dubrava je s 5-8 na devetom mjestu, a takav učinak ima i Dinamo Zagreb koji je osmi.