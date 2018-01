Cibona slavila u Splitu i prošla na završni turnir Kreše Ćosića

Nakon Zadra, Zaboka i Šibenika, plasman na završni turnir Kupa Krešimira Ćosića izborili su i košarkaši Cedevite, Cibone, Zagreba, Škrljeva i Sonik Puntamike.

U najzanimljivijem susretu večeri Cibona je na Gripama pobijedila Split 76-67, dok je aktualni četverostruki pobjednik Cedevita u Domu sportova rutinski slavila protiv Jazine Arbanasa 118-79.

Cibona je bolje ušla u utakmicu i prvu četvrtinu je dobila 25-18. U drugoj dionici domaćin se uspio vratiti izjednačivši na 42-42 i 44-44, a na otvaranju treće četvrtine 'žuti' su imali i tri koša viška (48-45), što je bila i najveća prednost domaćina na utakmici. Međutim, Cibona je serijom 14-2 pobjegla na +9 (59-50). Split se početkom posljednje dionice približio na minus jedan (58-59), no Cibona bježi na plus šest (66-60), a zatim i na plus osam (73-65). 'Vukovi' su na koncu slavili 76-67.

Cibonu je do pobjede predvodio Luka Žorić sa 28 koševa i 12 skokova. Branislav Ratkovica je dodao 16 koševa, a Ivan Novačić 13 koševa. Kod Splita najefikasniji su bili Mateo Kedžo sa 19 koševa i 11 skokova, te Goran Filipović sa 12 koševa. Očekivalo se kako će za Split nastupiti povratnik Bruno Šundov, međutim njegova premijera je odgođena za neku od idućih utakmica 'Žutih'.

Cedevita nije imala problema protiv Jazine Arbanasa što uostalom i potvrđuje rezultat 118-79. Hrvatski prvak je već nakon prve četvrtine imao 16 koševa viška (32-16) i bilo je samo pitanje s koliko će razlike slaviti. Najveću prednost Cedevita je imala u 38. minuti čak +43 koša razlike. Cedevitu su do pobjede predvodili Nik Slavica sa 28 koševa i sedam skokova, te Džanan Musa sa 26 koševa, pet skokova i šest asistencija.

Sonik-Puntamika je porazila Goricu 92-85, a petorica igrača u domaćim redovima upisala su dvoznamenkasti broj koševa. Najviše su zabili Josip Ceranja i Mario Pešut, obojica po 19 koševa. U redovima Gorice sa po 15 koševa najefikasniji su bili Ante Mašić i Marko Baković.

Zagreb je na gostovanju pobijedio Ribola Kaštela 78-74, a 'mrave' su do pobjede predvodili Jan Palokaj sa 21 i Andrej Čar sa 20 koševa. Kod domaćina najefikasniji je bio Nikola Došen sa 20 koševa i 11 skokova.

Škrljevo je bilo bolje od Hermes Analitice 78-63 uz 25 koševa i sedam skokova Davora Konjevića.

U subotu su plasman na završni turnir izborili Zadar, Zabok i Šibenik. Zadar je u zagrebačkoj dvorani na Pešćenici pobijedio Agrodalm 103-70, Zabok je u Sinju svladao Alkar sa 77-67, dok je Šibenik sa 67-62 nadigrao Vrijednosnice Osijek u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Ždrijeb završnog turnira bit će održan 10. ili 11. siječnja u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza u Zagrebu, a turnir je na rasporedu od 14. do 17. veljače.

REZULTATI: Ribola Kaštela - Zagreb 74-78 Škrljevo - Hermes Analitica 78-63 Sonik Puntamika - Gorica 92-85 Split - Cibona 67-76 Jazine - Cedevita 79-118 Subota: Vrijednosnice Osijek - Šibenik 62-67 Agrodalm Zagreb - Zadar 70-103 Alkar - Zabok 67-77