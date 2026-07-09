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Cibona traži američkog playa, četvorica su pred vratima, a sudbina kapetana nije poznata

Piše Zdravko Barišić,
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Cibona traži američkog playa, četvorica su pred vratima, a sudbina kapetana nije poznata
Zagreb: Susret Cibone i Mege u 28. kolu ABA lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Radovčić želi ostati u Ciboni, ali još čeka odgovor kluba oko novog ugovora. Jednog miljenika, Žana Marka Šiška, navijači su izgubili, a nadaju se da neće i kapetana

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Ambiciozni su planovi Cibone pod novim vlasnikom Victorom Dodigom. Problema s financijama više nema, konačno bi trebali ići u preoblikovanje i sanirati dugov, a zna se i budžet za novu sezonu. Unatoč tome što to nije imalo previše logike i većina navijača bila je protiv toga, klub je odlučio kako će sljedeće sezone igrati čak četiri natjecanja. Ulazi u Fibinu Ligu prvaka, gdje ga je dopala pakleno teška skupina s Galatasarayjem, Strasbourgom i Legijom, a uz to se i nakon godinu dana pauze vraća u ABA ligu. Tu su još, naravno, hrvatsko prvenstvo i Kup.

Takav ritam donosi zgusnuti raspored, više od 60 utakmica u sezoni i ogromnu potrošnju, a to znači kako će hrvatski prvak morati poprilično ojačati roster i produžiti klupu ako želi biti konkurentan u svim natjecanjima. Sportski direktor Marin Rozić marljivo radi na pojačanjima pa je već uspio dogovoriti Roka Badžima (28), Lovru Mazalina (29) i Lovru Gnjidića (25). Sva trojica su i ranije igrala za "vukove", no nisu ostavila veći trag. Ipak, sada dolaze kao renomirani igrači, neki i sa statusom reprezentativca, koji itekako mogu odvesti igru Cibone na novu razinu.

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Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pred dolaskom je i 196 cm visoki Antonio Sikirić (23), dosadašnji član Splita, a najavljuje se i dolazak jednog američkog playmakera koji će oplemeniti igru momčadi i donijeti razliku na terenu. Netko tko će puniti suparnički koš, ali i razigravati suigrače. Takva klasa itekako će biti potrebna u Ligi prvaka. Ipak, navijače najviše zanima što će biti s kapetanom Krešimirom Radovčićem (29). Srce je i duša ove momčadi, već je šest godina u Draženovu domu, a nije ga napustio ni u doba najveće neimaštine i besparice.

Zagreb: Treća utakmica polufinala Prvenstva Hrvatske, KK Cibona - KK Split
Zagreb: Treća utakmica polufinala Prvenstva Hrvatske, KK Cibona - KK Split | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegova želja je neosporna, želi i dalje predvoditi Cibonu, no još čeka odgovor kluba oko novog ugovora. Negdje je zapelo, najave su bile da će se njegova budućnost riješiti odmah nakon finala sa Zadrom, ali sve još visi u zraku. Navijače je posebno zabolio odlazak Žana Marka Šiška, ponajboljeg igrača iz prošle sezone, a članovi “vukova” više nisu ni Justin Roberson i Luka Skorić. S druge strane, novi ugovor trebali bi dobiti Kamaka Hepa i Jan Palokaj, igrači koji su svojom borbenošću posebno oduševili sve u klubu.

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