Boban o Dinamu, Modriću i Infantinu pa priznao: 'To je najveća pogreška moje karijere'

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban dao je veliki intervju za La Gazzettu dello Sport u kojem je govorio o Dinamu, Milanu, Luki Modriću, talijanskom nogometu, Aleksanderu Čeferinu i Gianniju Infantinu, ali se prisjetio i trenutka koji i danas smatra najvećom pogreškom svoje karijere.

Boban i dalje radi kao stručni komentator za Sky Sport, a objasnio je kako uspijeva spojiti taj posao s funkcijom predsjednika Dinama.

- Uloga komentatora omogućuje mi da se odmaknem od funkcije predsjednika Dinama i održim živom svoju ljubav prema Italiji i novinarstvu - rekao je Boban.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posebno emotivno govorio je o Dinamu. Istaknuo je da je ponosan što je postao prvi demokratski izabrani predsjednik kluba, ali i priznao da mu utakmice sada puno teže padaju nego u igračkim danima.

- Ponosan sam na svoj u Dinamu. Prvi sam demokratski izabrani predsjednik, no u duši sam i dalje nogometaš. Funkcija koju obnašam sigurno neće promijeniti moju istinsku strast prema nogometu. Ipak, sjedenje na tribinama tijekom utakmica previše me uznemiruje. Utakmice su mi prava muka i obično ih ne gledam, ali prošla sezona, s osvojenim prvenstvom i Kupom, bila je najbolji trenutak mog nogometnog života - rekao je.

Talijane je zanimalo znači li mu taj uspjeh više čak i od osvajanja Lige prvaka s Milanom.

- Da. Dinamo mi je oduvijek u srcu. Moj otac bio je predstavnik Dinama, s bratom sam gledao utakmice na stadionu, a s 18 godina bio sam kapetan momčadi. Dinamo mi je na prvom mjestu, odmah nakon obitelji - odgovorio je Boban.

'Ne vidim napredak kod Milana'

Osvrnuo se i na Modrića, za kojeg smatra da će kvalitetom i nogometnom inteligencijom i dalje biti važan, ali ga čeka zahtjevna prilagodba.

- Modrić posjeduje genijalnost, a genijalnost ne blijedi s godinama. Zahvaljujući svojoj logici predviđa situacije. Naravno, riječ je o životnim odlukama. Mislim da će mu biti teško igrati u Amorimovu sustavu. Kod Allegrija su ga štitila dva vezna igrača i igrao je povučenije, a sada će morati pokrivati 60 metara terena sa samo jednim suigračem. Bit će teško - rekao je Boban.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Dotaknuo se i Milana, kluba u kojem je ostvario najveće uspjehe igračke karijere, a prema aktualnom stanju bio je vrlo kritičan.

- Milan već godinama ne radi stvari kakve bi klub poput Milana trebao raditi. Ne vidim nikakav napredak, osim hrabrosti i želje za napadačkim nogometom. Prošle godine izgubili su od Cagliarija jer su cijelu sezonu igrali defenzivno. Kada je bilo najvažnije, nisu uspjeli nametnuti dominaciju - rekao je Boban.

Komentirao je i pojedince iz momčadi.

- Ramos je plaćen nesrazmjerno mnogo. Dobro se kreće u završnici i zna pronaći put do gola, ali još je daleko od kvalitete koja može podići momčad na višu razinu. S druge strane, dirnula me Cisseova priča, priča o mladiću koji se zahvaljujući talentu uzdigao iz ničega - dodao je.

'S Čeferinom ne razgovaram'

Boban smatra da talijanski nogomet općenito zaostaje za europskim trendovima.

- Kada govorimo o idejama, daleko smo od Europe i njezina poimanja ritma igre. Talijanski nogomet nije pretjerano napadački, postaje sve više fizički, a sve manje proaktivan. U Italiji se igra modernizirani catenaccio s trojicom u obrani. Na klubovima je da promijene smjer, Nogometni savez im to ne može nametnuti - poručio je.

Govorio je i o favoritima za osvajanje Lige prvaka te među njih svrstao PSG, Bayern i Arsenal. U Italiji najveće šanse za naslov daje Interu, a iza njega Juventusu i Romi. Pohvalio je i Como, koji vodi Cesc Fàbregas i za koji igra Martin Baturina, te poručio da ne smatra nemogućim ni njihov napad na naslov.

Boban je prije povratka u Dinamo radio u Uefi, koju je napustio nakon sukoba s predsjednikom Čeferinom. Na pitanje razgovaraju li danas odgovorio je kratko.

- Ne, više ne razgovaramo. Svatko od nas živi sa svojim odlukama i njihovim posljedicama.

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Kritičan je bio i prema predsjedniku Fife Infantinu.

- Izgubljen je pravi put nogometa, izgubljeno je poštovanje prema institucijama. U početku je Gianni dobro radio svoj posao i Fifi je s njim postala transparentnija, ali sada su politika, moć i biznis zauzeli previše prostora i potisnuli ljubav koju je taj dječak iz Briga gajio prema nogometu. Žao mi je njega, Fife i nogometa, ali ne odbacujem sve što je povezano s Infantinom - rekao je Boban.

Prisjetio se i najveće pogreške u svojoj igračkoj karijeri. Dogodila se u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. protiv Francuske, kada je Hrvatska povela, a domaćin ubrzo nakon Bobanove izgubljene lopte izjednačio i na kraju slavio 2-1.

- Bio sam kapetan i nikad nisam izgubio loptu ispred vlastitog kaznenog prostora. To si nikad neću oprostiti - rekao je Boban.

Na pitanje smatra li da ima težak karakter, odgovorio je u svom stilu.

- Možda se ne znam prodati i imam čvrste stavove, ali nemam tešku osobnost, barem ja tako ne mislim. Naravno, priznajem, nisam sveti Franjo - zaključio je predsjednik Dinama.