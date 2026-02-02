Cibonina serija ne staje. U domu Dražena Petrovića pao i Alkar

Košarkaši Cibone nastavili su pobjednički niz u 19. kolu Premijer lige uvjerljivim slavljem protiv Alkara. U ponedjeljak navečer u KC Dražen Petrović slavili su rezultatom 92-67 i tako upisali šestu uzastopnu prvenstvenu pobjedu.

Zagrebačka momčad susret je otvorila u sastavu Žan Mark Šiško, Justin Roberson, Renato Serdarušić, Marjan Čakarun i Jan Palokaj, dok su za goste od prve minute igrali Mirko Jukić, Travison Jamar Hollowell, DeAntoni Gordon, Mario Krešić i Borna Jurela. U početnim minutama igralo se u izjednačenom ritmu, no Cibona se sredinom prve četvrtine odvaja na 10-5. Alkar ubrzo uzvraća serijom 6-0, ali domaćini odgovaraju vlastitim nizom 7-0 i prvu dionicu završavaju s prednošću 20-17.

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

U drugoj četvrtini Cibona postupno povećava razliku. Nakon nekoliko kvalitetnih obrambenih reakcija i poena iz tranzicije odlazi na osam koševa prednosti, a do kraja poluvremena zadržava kontrolu igre te na odmor odlazi s vodstvom 44-30.

Gosti drugo poluvrijeme otvaraju serijom 8-0, no Cibona brzo konsolidira redove. Zakucavanje Serdarušića potvrđuje povratak potpune kontrole, a domaćini ubrzo dolaze i do dotad najveće prednosti od +16. Uz čvrstu obranu i slab šuterski učinak Alkara, razlika se nije značajnije smanjivala, pa Cibona u posljednju četvrtinu ulazi s dvoznamenkastom prednošću. U završnici susreta domaćini dodatno povećavaju razliku i dolaze do najvećih +25.

Najefikasniji igrač Cibone bio je Justin Roberson s 26 poena, dok je Žan Mark Šiško uz 13 koševa upisao i impresivnih 15 asistencija. Kod Alkara je najbolji strijelac bio Antonio Klepo s 15 poena.

- Ovo smo mi. Očekujem da svaki put izađemo kao pobjednici, da igramo dobro i da gradimo samopouzdanje - poručio je Roberson nakon utakmice.

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

Zadovoljan pobjedom bio je i trener Cibone Ivan Rudež, koji je naglasio važnost obrane i raspodjele minutaže.

- Bitno mi je da nam Alkar kod kuće nije zabio više od 70 poena. Ovo nije bilo naše najbolje izdanje, ali smo u određenim serijama napravili razliku. Svi su igrači sudjelovali u pobjedi i ravnomjerno smo raspodijelili minutažu. Sada nas čeka dobar trening kao priprema za Samobor. O Kupu ne razmišljamo, u fokusu su nam Samobor i Kvarner - zaključio je Rudež.