Cico: Koljeno mu je u kaosu i mislim da Niko više neće igrati

Znate, mi smo vam zapravo Krajnčari. To je originalno obiteljsko prezime. Ovo Kranjčar je ispalo jer su me krivo upisali u knjige. Moj brat se i sad preziva Krajnčar, a ja Kranjčar, ispričao nam je Cico.

Sasvim prigodno, njegov Niko kao igrač se pretvara u KRAJnčara. Gotovo je...

- Nije mi još to decidirano rekao, vjerujem da ni on nije baš 100 posto siguran, ali čini mi se da je vrlo blizu odluke da završi igračku karijeru. Kažem, nije to još izgovorio, ali mislim da više neće igrati - kaže Cico.

Problem je, naravno, u godini proizvodnje, ali prije svega je zdravstvene prirode. Koljeno operirano krajem 2016. nikako se ne oporavlja kako bi trebalo za vrhunski nogomet.

- Istina je da nije više ni mlad, ima 33 godine, ali to koljeno je puno veći problem. U totalnom je kaosu. Kad odigra jednu utakmicu, mora sljedeće dvije propustiti da bi se oporavio. Zato i kažem da mi se čini da je došao kraj - kazao je Cico.

Iz Dinama u Hajduk pa u Englesku

Iako se teško oteti dojmu da mu je karijera mogla biti i nešto bolja, uspješnija, bogatija, no nije ni ovako loša. Svega je tu bilo, od glavnih uloga u nogometnim sapunicama do golova na najvećim svjetskim stadionima, od sumnji i kritika do nogometne čarolije...

Za Hrvatsku je odigrao 81 utakmicu i zabio 16 golova, a na klupskom planu živio buran život. Kapetan u Dinamu kao tinejdžer, a zatim “izdajnik” u Zagrebu i idol u Splitu.

Preko Hajduka je otišao u Englesku, stvorio posebnu vezu s Harryjem Redknappom - trenirao ga je u Portsmouthu, Tottenhamu i Queens Park Rangersu - bio je dio čuvenoga “Crottenhama”, prošao Ukrajinu, Ameriku i Škotsku, mijenjao frizure i driblao bekove. A sad je stiglo vrijeme za novi život.

Nije on tip za trenera

- Hoće li biti trener? Ha, upisao je trenersku akademiju, ali sumnjam da će se baviti tim poslom. Nije on taj tip. Prije bih rekao da će otići u nekakav menadžment... Iako, tko zna što će on odlučiti za koju godinu, sve je moguće - kaže tata Cico.

Sin Niko je puno tiši, ne voli se puno pojavljivati u medijima, a otac mu dođe kao neka vrsta glasnogovornika. I, moguće, trenerskog uzora. Iza tate je respektabilna karijera.

- Imam tri ponude, sve tri s Bliskog istoka, ali tek ću vidjeti što dalje. Za početak moram otputovati u Iran, ostalo je još nekih neriješenih detalja s mojim bivšim klubom Sepahanom. Moram i odjaviti stan, preseliti stvari... - nabrajao je Cico.

Među aktivnim nogometašima tako više neće biti Kranjčara. Pardon, Krajnčara. A to je loša vijest za sve istinske nogometne romantike. I, naravno, za Harryja Redknappa.