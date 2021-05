Još 90-ak minuta. Za Rijeku u Europi devetu godinu zaredom. U subotu od 17 sati na Rujevici se igra protiv Gorice. Protiv jednog od dva izravna konkurenta (drugi je Hajduk kojem je to Rijeka sama dozvolila s tri poraza u direktnim sučeljavanjima; Splićani imaju bod manje od Rijeke i dva manje od Gorice, a u subotu kod kuće igraju s Lokomotivom).

Cijela se Rijekina sezona sabila i sažela u to jedno, zadnje kolo Prve HNL. Šef Goran Tomić mora iz momčadi izvući još tu jednu pobjedu. Remi i(li) poraz 99% znače neuspjeh. Dojam je nebitan, estetika je u 155. planu... Trobod. Trijumf. Važna je jedino: pobjeda!

- Da, čeka nas 90 minuta u kojima je zapravo cijela naša sezona. Jedna po svemu europska utakmica za europsku Rijeku - priča glavni trener.

- Da nam je netko prije dva mjeseca ovo ponudio, mislili bi da nije normalan. Jer zaostatak za trećim mjestom bio je i 15 bodova i nitko ne bi vjerovao da je ovo moguće, ali mi smo na kraju u situaciji da sami odlučujemo o svojoj sudbini, o tome hoćemo li biti treći.

Goran Tomić je baš jako podignuo momčad u rezultatskom smislu. U njegovom mandatu (od početka ožujka) Goričinih 11 bodova prednosti svedeno je na samo +1 bod.

- Ma čestitke prije svih idu: igračima. Oni su svojim radom i rezultatima stvorili ovu situaciju. Da Rijeka u zadnjem kolu na svom stadionu ima mogućnost osvojiti to treće, europsko mjesto.

Protivnik kojeg Rijeka nije pobijedila godinama. Dok vi niste u Gorici trijumfirali 4-3 u onoj ludoj utakmici gdje se 4-0 pretvorilo u grčevito spašavanje pobjede.

- Gorica je apsolutno jedna dokazano jaka i kvalitetna momčad, iznimno opasna za svakog protivnika. Nisu oni na toliko dugo na trećem mjestu bili bez razloga ili slučajno nego svojim vlastitim zaslugama. Ali...

Veliko 'ali'?

- Pa da, jer s druge strane će im stati: Rijeka. Koja zna odigrati pametno i uložiti maksimum one prave, žestoke riječke energije. Jer kad igrači u mojoj momčad dišu kao jedan i u tom zajedništvu idu 100%... E onda nema straha za Rijeku!

Samo da ne opet ne odigrate jedno poluvrijeme očajno pa onda lov na zaostatak i sve veća nervoza sa svakom proteklom minutom.

- Oscilacije u igri su, mislim, koliko god loše čak i logične. Ali najbitnije je da mi dva mjeseca nemamo puno oscilacija u rezultatima. Činjenica je da smo u tom lovu na treće mjesto nadoknadili baš jako puno bodova. I to nam nitko nije poklonio nego smo si sami omogućili, borbenošću i pobjedama.

I još ste jedan bod kratki.

- I zato u subotu idemo napraviti još taj zadnji, veliki... Europski korak!

U zadnjih deset kola Goran Tomić s Rijekom ima učinak s kojim je - Rijeka najbolja u ligi, zajedno s Dinamom. Napravi li taj zadnji veliki korak Tomićeva Rijeka preskočit će Goricu i prvenstvo završiti kao treća s dva boda ispred protivnika koji je, kada je Goran Tomić na Rujevici postao šef struke, imala: 11 bodova više od Rijeke.

U subotu će mu nedostajati ozlijeđeni Smolčić (plus rekonvalescenti Nwolokor i Jurišić), a tek ćemo sa službenim zapisnicima u rukama doznati za koju se varijantu (3-4-1-2 ili 4-2-3-1) odlučio riječki trener.

Sustav i sastav, taktičke minucioznosti i formacijski detalji ionako padaju u drugi plan. To se može korigirati tijekom same utakmice pa Tomić na to nije ni trošio riječi. Fokusiran je na to da mu igrači u subotu na travnjak Rujevice istrče kao jedna duša beskonačno željna pobjede za koju su spremni učiniti sve.

Prokleta pandemija oduzela je elementarni nogometni gušt navijačkog huka s tribina, ali: silno veliki ulog, dvije momčadi koje igraju napadački nogomet, nekoliko izvanserijskih igrača (Andrijašević, Lovrić, Murić, Drmić...), Frankov oproštaj od Rijeke i zadnje kolo kao svojevrsno finale nekog nokaut-sustava govore nam samo jedno:

Pogledajte tablicu... Rijeka vs Gorica bit će veliki derbi i istinska nogometna poslastica u fantastično zanimljivoj HNL-završnici!