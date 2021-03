Rijeka je u Slavoniji izbacila Osijek u četvrtfinalu Kupa (trijumf 2-1). Dva gola majstora Roberta Murića (24) i fantastičan debi novog trenera Gorana Tomića (43) nakon dva dana s momčadi i samo dva treninga.

Rijeka je u polufinalu Kupa, a laskavi epitet igrača utakmice je podijeljen. Zaslužili su ga golmančina Ivan Nevistić (22) i - dvostruki egzekutor Murić: najprije onom zlatnom ljevicom u desne rašlje, a onda penal k'o na treningu, tako da se Ivušić nije ni pomaknuo.

Deset dana ranije Rijeka je u Osijeku izgledala kao depresivna, fizički i mentalno ispuhana družba. Promjena trenera, 4-2-3-1 umjesto 3-5-2 i... Bijela squadra puna energije?

- Izgleda da ipak imamo snage - smije se prezadovoljni nogometni majstor iz Bednje, Robert Murić, u razgovoru za 24sata.

- Je, odigrali smo jako puno utakmica u jako kratkom razdoblju tako da je umor normalan, ali donedavni trener Rožman i njegov stožer su nas sjajno pripremili. Nije bila stvar kondicije nego 'glave', očigledno.

Rožman nam je puno pomogao

Gdje je s Rožmanom zapelo, a s Tomićem se odjednom otvorilo?

- Ma nije nigdje zapelo s Rožmanom. Niti je Tomić imao vremena napraviti neko čudo preko noći (doslovno). To je nogomet. Uđe se u krizu, a ako kriza potraje najčešće se promjena dogodi na čelu struke. Ispalo je da nam je ta promjena dobro došla. Mislim kako nam je baš ovo trebalo. Jedan veliki trijumf za povratak optimizma, za novu energiju kakvu samo pobjede mogu donijeti.

Dakle, sa Simonom nije bilo problema?

- Ni najmanjih. To je jako dobar mladi trener koji nam je svima baš puno pomogao i s Rijekom napravio velike stvari. Nije osvajanje Kupa i plasman u skupine Europske lige sitnica nego su to, za HNL klubove, veliki uspjesi. Došla je kriza, on je otišao, a Rijeka ide dalje. Tako je to u nogometu.

U Osijeku ste igrali 78 minuta, a tjednima prije toga uglavnom: ulazili s klupe.

- A da... I žuljala me ta klupa, dosta. No jedini koji o tome odlučuje je trener. Meni je ostalo samo 'glavu gore i radi što ti se kaže'. Naravno da se sada nadam drukčijoj priči, ali opet je odluka isključivo na šefu struke. A na nama igračima da svaku njegovu odluku ispoštujemo.

Bjelica se uvijek dere

Treću godinu zaredom ste pobijedili Nenada Bjelicu u Kupu. Najprije u finalu s Bišćanom, pa u četvrtfinalu na Rujevici s Rožmanom i sad u Osijeku opet u četvrtfinalu.

Bio na klupi Dinama ili Osijeka, Rijeka ga u Kupu uvijek 'klepi po ušima'. A imao je i živopisnih razgovora sa sucima tijekom utakmice.

- Ma on je uvijek takav. Uvijek se dere i ima neki prigovor tako da... Ništa novo za njega. Ali to je sport, za vrijeme utakmice tenzije su visoke i svašta se izgovori. Zapravo je većina trenera takva. I zato nema lošeg feelinga prema Bjelici i Osječanima. Izgubili su, normalno da nisu bili dobre volje.

Vi ste bili igrač utakmice. Druga sjajna bednjanska ljevica, Pero Bočkaj (24) za Osijek je ušao s klupe, u 63'.

- Bednja? Ma on je tamo iz Krapine, nije to Bednja! Ne, nismo pričali nakon utakmice. Meni se čini da je odmah otišao kući - smije se Murić.

HNL nam je odličan

Plasman u Europu? Zaostatak je velik.

- Je, ali i još je puno do kraja, a imamo i Kup. Ja sam uvjeren kako će Rijeka opet u Europu.

U nedjelju će Rijeka sigurno: Dinamu na noge.

- Oni su baš europski moćni, ali ako smo ih mogli dobiti u prvom proljetnom kolu onda valjda znamo da i s njima možemo igrati. Gledajte, s Dinamom je sve moguće samo najvažnije su utakmice one koje onda dolaze. Mi moramo pobjeđivati na Rujevici i moramo početi rješavati tzv. 'male utakmice' kao velika momčad. To je ključ. Derbi je uvijek tekma u kojoj je sve moguće.

Dobar je HNL...

- Ma odličan. Zadnjih par godina se stvarno digla kvaliteta igre i sve je više jakih momčadi. To je sjajno.

Navijači? To je Frankov posao

Pa te Hajduk dvaput pobijedi pa navijači čekaju pred kampom.

- Nije mene dopalo razgovarati s njima, ipak je to zadovoljstvo rezervirano za kapetana - smije se Murić.

- Razgovor je bio normalan, rekao nam je Franko poslije. Dva poraza doma od Hajduka u dva tjedna... Nije nas čudilo što su ljudi bili ogorčeni i nezadovoljni.

Ugovor vam ističe na kraju ove sezone, ali klub ima opciju produljenja na još jednu godinu. Vaše želje i(li) planovi?

- Nema 'moje' želje nego 'Rijekine i moje'. Napravit ćemo jedino ono s čim ćemo biti zadovoljni i klub i ja. Otići ću samo ako to bude u dogovoru s Rijekom. Ali pustimo sad to. Imamo još puno posla do kraja sezone, dižemo se i jedino na što sada mislimo je da Rijeka uđe u seriju pobjeda i na kraju osvoji trofej. Kako je novi trener rekao: 'Lijepo je u četvrtfinalu pobijediti, ali Kup treba: osvojiti'! - rekao nam je Robert Murić.