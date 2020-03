Cijelu zimu plivam u moru, sve zbog 10 sati maratona na 12C

Mnogi sportaši pogođeni su pandemijom korona virusa, većina je prisiljena prekinuti sve svoje sportske aktivnosti, čak i treninge, no nekima ni ovaj svjetski problem nije poremetio planove. Jedna od rijetkih hrvatskih sportašica koja i dalje normalno radi na svom radnom mjestu i trenira je plivačka ultramaratonka Dina Levačić, koja se priprema za preplivavanje Gibraltara i Sjevernog kanala, petog i šestog od sedam svjetskih maratona koje planira kompletirati i tako ući u povijest plivačkog sporta, u društvo 21 maratonaca kojima je to do sada uspjelo.

Istina, Dina je bila prisiljena dio treninga iz toplog bazena preseliti u hladno more, u kojem je tri puta tjedno cijelu zimu trenirala po dva sata u prosjeku, no to ju je prije ili kasnije i onako čekalo.

- Planirali smo treninge potpuno preseliti iz bazena u more nešto kasnije, no morali smo se prilagoditi situaciji. Plivam dionice na poznatoj splitskoj plaži Kašjuni koja je zaklonjena od vjetra i velikih valova, što mi se pokazalo kao najbolji izbor. Temperatura mora prošlog je vikenda bila je oko 13.5 stupnjeva, na svakom treningu tijekom vikenda otplivam između 10-12 kilometara, za što mi treba nešto manje od tri sata, kako kad... - kaže nam Dina.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Tri sata u moru temperature 13.5 stupnjeva ne bi mogli svi izdržati, no to je za Dinu rutina na koju se mora naviknuti jer je čekaju još teži uvjeti.

- Sve vam je to u glavi, nije ni meni ugodno, treba mi dosta vremena da se natjeram izvući iz auta i skinuti, desetak minuta ulazim u more..., još ako puše vjetar. I meni bi bio preveliki šok za organizam da samo skočim, zato ulazim postepeno. Hladno je na početku ali stisnem zube i znam da je to za moje dobro, i da što više sad plivam, to će mi biti lakše kad na red dođe preplivavanje Sjevernog kanala u kome je mora najhladnije. Ovaj dio priprema koji sada prolazim teži je od samog preplivavanja, no tako i treba biti, tko zna što me sve čeka, od vremena, vjetra, valova, hladnoće...

Ako se neki i pitaju zbog čega Dina pliva u 'običnom' plivačkom kostimu, a ne u posebnom, odgovor je vrlo jednostavan.

- Sve je počelo prije 150 godina kada je La Manche prvi put preplivan, naravno, bez kostima, a kako se Englezi drže tradicije, tako se zadržalo pravilo da se pliva bez odijela, da to ostane iskonski izazov i tradicija. Ostali su preuzeli taj običaj i pravilo od njih, tako da su uz običan kupaći kostim dozvoljeni jedino naočale, čepići za uši i jedna kapica - objašnjava Dina i dodaje kako mnogi ultramaratonci prije preplivavanja maratona u hladnome moru pribjegavaju nabacivanju kilograma, kako bi ih masnoća pod kožom štitila od hladnoće.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Čula sam da su mnogi tako pokušavali povećati izglede za preplivavanje, ja se nadam da neću morati. Odvagnula sam i zaključila da bi mi par kila viška odmogli u brzini i lakoći plivanja, nego što bi me branili od hladnoće. Nadam se da ću se od hladnoće bolje obraniti brzinom plivanja nego kilogramima – nasmijala se simpatična Dina, koja će s obzirom na trenutku situaciju ipak morati malo revidirati planove preplivavanja preostala tri maratona.

- Planirali smo Gibraltar krajem travnja, no s obzirom na trenutnu situaciju stvarno nemam pojma kad će se ukazati prilika. Ja se još uvijek nadam i vjerujem da ću dobiti termin tijekom ove sezone. Gibraltar je najkraći od 'Sedam velikih' nema ni ekstremnih temperatura mora, jedino se pred kraj znaju dignuti vjetar i valovi, a i struje su jake, pa može biti problema ako se opustiš. Nakon Gibraltara plivat ću humanitarnu utrku na Sv. Duju, ove godine plivam iz Kaštel Sućurca do Rive za udrugu Perle s otoka Hvara, a nakon toga je najveći izazov, Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske, negdje sredinom kolovoza. Nadam se da barem to neće biti upitno...

Sjeverni kanal trebao bi po svemu biti najveći izazov, kako zbog dužine plivanja, tako i zbog ekstremnih uvjeta, prije svega hladnoće.

- Upravo je to razlog što sam se odlučila praktično cijele zime odlučila trenirati u moru, bez takve pripreme teško bi izdržala. Tamo je u kolovozu temperatura mora maksilarno 15 stupnjeva. Problem je i što je nekoliko kilometara uz obalu more hladnije, maksimalno 12-13 stupnjeva, a po sredini kanala je oko 15 stupnjeva, tako kad ste maksimalno iscrpljeni pred kraj, dodatno vas iscrpi hladnoća...

Foto: HGSS/Facebook

Ako sve bude po planu, Dina bi ''Sedam velikih'' trebala kompletirati početkom sljedeće godine. Ako joj na put ne stane birokracija!?

- Ne bi vjerovali, ali još se borim za termin preplivavanja. Ispada kako je lakše preplivati kanal nego dobiti termin, puno vremena unaprijed se morate prijaviti, pa čekati, borba je to. Recimo za Gibraltar sam morala tražiti vezu, ha, ha, ha...jer se od 2016. borim za termin. Ipak smo mi Hrvati, morala sam naći vezu da bi dobila termin.

Cijela priča oko Dine i njenih preplivavanja počela je kao obiteljski projekt, no što se bliži kraj maratonima, poduhvati su financijski sve zahtjevniji. Na sreću, situacija sa sponzorima je povoljnija nego ranije.

- Nadam se da će sve biti u redu, da cijela ova situacija neće ništa poremetiti. Pevex i INA su uz mene i i ove godine, Hrvatska turistička zajednica me uključila u projekt sportska Hrvatska, a imam i podršku lokalne zajednice...

Foto: Privatna arhiva/pixsell

DININIH SEDAM:

- 03. 08. 2017. Catalina Channel 34 km vrijeme: 9:47:53

- 17. 09. 2017. La Manche 34 km vrijeme: 11:42:00

- 28. 08. 2018. Molokai Channel 42 km vrijeme: 13:07:00

- 19. 08. 2019. Tsugaru Channel 31 km vrijeme: 7:13:15

- ? Gibraltar straight

- ? North channel

- ? Cook straigh

DETALJI OCEAN'S SEVEN

1. Catalina channel

Lokacija: Kanal između otoka Santa Catalina i Los Angelesa, SAD

Razlozi za teškoće: Hladno more (osobito u blizini obale LA), jake struje, mogući jaki vjetrovi, morski život i udaljenost. Najkraći put je 33.7 km (21 milja) od smaragdnog zaljeva na otoku Santa Catalina do poluotoka San Pedro.

Opasnosti: kanal dubokog mora koji se može usporediti s engleskim kanalom u pogledu uvjeta mora, poteškoća, udaljenost, fizičkih i mentalnih izazova plivačima, iako je temperatura mora malo viša (prosječno 18 C). Pliva se isključivo noću, a gotovo svaki plivač se susretne s morskim lavovima i dupinima.

2. La Manche (English Channel)

Lokacija: Kanal između Engleske i Francuske s najužom točkom u Doverskom tjesnacu, između Shakespeare Beach (Dover, Engleske) i Calais (Francuska).

Razlozi za poteškoće: Međunarodni plovni put od 34 km (21 milja), koji karakterizira i hladno more, jake struje i vrlo učestale vremenske promjene tijekom dana.

Opasnosti: Najpopularniji kanalski prijelaz na svijetu s gotovo 2400 uspješnih preplivavanja do sada, ali i tisuće neuspjelih pokušaja zbog jakih struja, snažnih vjetrova, promjena uvjeta i hipotermije.

3. Molokai channel (ili kanal Kaiwi)

Lokacija: Kanal između zapadne obale otoka Molokai i istočne obale Oahu na Havajima.

Razlozi za teškoće: 41,8km (26 milja) preko kanala s dubokim morem (701 m) s izuzetno jakim strujama usred Tihog oceana uz agresivni morski život (morski psi)

Opasnosti: Izuzetno veliki valovi su prisutni tijekom cijelog preplivavanja, sa jakim vjetrovima, tropskom toplinom i vrlo toplim morem visokog saliniteta.

4. Tsugaru channel

Lokacija: Duboki kanal između otoka Honshu, glavnog otoka Japana gdje se nalazi Tokio, i Hokkaido, najsjevernijeg otoka Japana.

Razlozi za teškoće: međunarodni plovni put 19,5 km (12 milja) na najužem mjestu.

Plivači moraju prijeći izuzetno snažnu struju, jednu od najsnažnijih na svijetu, između Japanskog mora i Tihog oceana.

More obiluje morskim životinjama, od morskih pasa do smrtonosnih morskih zmija, čija je temperature između 62 do 68 ºF (16-20 ºC).

Opasnosti: Plivači često preplivaju mnogo veće udaljenosti, zbog izuzetno snažnih struja koje prolaze iz Japanskih mora prema Tihom oceanu.

Također se suočavaju s velikim jatima lignji tijekom noći, a povremeno nailaze i na izvore hladnog mora koje izlaze iz velikih dubina.

5. Gibraltar straight

Lokacija: Kanal između Španjolske i Maroka koji povezuje Atlantski ocean s Mediteranskim morem. Najkraća točka nalazi se između Punta Oliveros u Španjolskoj i Punta Cira u Maroku.

Razlozi za teškoće: 14,4 km (8 milja) od Atlantskog oceana do Sredozemnog mora s prosjekom struje od 3 čvora (5,5 km na sat).

Veliki brodski promet, valovito more su problem sa kojima se plivači suočavaju tijekom preplivavanja, a kako su njegove granice poznate u antici kao stupovi Herkula i struje ostaju herkulovske snage.

6. North channel (Sjeverni ili irski kanal)

Lokacija: Kanal između Irske i Škotske. Također se naziva i Irski kanal.

Razlozi za teškoće: Valovito i hladno more, oluje i jake struje među prirodnim su elementima koji se moraju prevladati u 33,7 km (21 milja) širokom kanalu.

Opasnosti: Smatra se da je ovo najteži kanal u svijetu za preplivanje s temperaturom mora od 54ºF (12ºC), obično oblačnim vremenom i velikim teškoćama u točnom predviđanju vremenskih uvjeta. Ukoliko su uvjeti mirni, plivači se suočavaju s nakupinama izrazito velikih meduza.

7. Cook straight (Novozelandski kanal)

Lokacija: Kanal između Sjevernog i Južnog otoka Novog Zelanda.

Razlozi za teškoće: Ovo je svakako poseban izazov za najsposobnije i najhrabrije plivače, jer plivati 26km (16 milja) uz jaku struju u hladnom moru, praćenom meduzama i morskim psima, mogu samo najjači i najspremniji tijelom i psihom.

Opasnosti: Svaki šesti plivač susreće morske pse na svom preplivavanju. Nitko nikada nije bio napadnut za vrijeme plivanja između otoka. Na oba otoka su stjenovite litice, a između hladno (14ºC-19ºC ili 57ºF - 66ºF) i uzburkano more.