Cijene karata za Mundijal otišle su u nebo! Navijači su bijesni: 'Ovo je monumentalna izdaja'

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku trebalo je biti najveća nogometna fešta u povijesti, no pretvara se u noćnu moru za novčanike navijača. Cijene ulaznica dosegle su astronomske razine, što je izazvalo bijes navijačkih udruga diljem svijeta koje optužuju Fifu za pohlepu i "monumentalnu izdaju" tradicije natjecanja. San o odlasku na SP za prosječnog navijača postaje gotovo nemoguća misija.

Koliko su cijene porasle?

Usporedba s prethodnim prvenstvima otkriva šokantne brojke. Dok je najskuplja ulaznica za finale u Kataru 2022. godine koštala oko 1500 eura, za finale na MetLife stadionu u New Yorku cijena premium sjedala penje se na vrtoglavih 8100 eura. To je povećanje od preko 400 posto. Najjeftinija karta za finale je oko 1500 eura za ovo Svjetsko prvenstvo.

Navijačke organizacije, poput Football Supporters Europe (FSE), izračunale su da bi navijača koji želi pratiti svoju reprezentaciju od grupne faze do finala put koštao minimalno 6400 eura samo za ulaznice. To je gotovo pet puta više nego na prvenstvu u Kataru.

"Ovo je monumentalna izdaja tradicije Svjetskog prvenstva, ignorirajući doprinos navijača spektaklu kakav jest", stoji u oštrom priopćenju FSE-a.

Posebno je bolna činjenica da su u kandidaturi za domaćinstvo 2018. godine organizatori obećavali stotine tisuća ulaznica po cijeni od svega 20-ak eura. Danas se takve ulaznice ne mogu pronaći ni na mapi, a najjeftinija kategorija potpuno je isključena iz prodaje putem nacionalnih saveza i rezervirana za opću prodaju podložnu dinamičkim cijenama.

Hrvatska među najskupljima

Po prvi put u povijesti, Fifa je uvela sustav "varijabilnog određivanja cijena", što znači da cijena ovisi o percipiranoj atraktivnosti utakmice. Zbog toga navijači različitih reprezentacija plaćaju različite iznose za istu kategoriju sjedala u istoj fazi natjecanja, bez ikakve transparentnosti o tome kako se cijene formiraju.

Fifa je za navijače reprezentacija osigurala fiksne cijene ulaznica u ovoj fazi prodaje. Ipak, cijene će biti podložne promjenama i određivat će se na temelju ponude i potražnje i očekuje se kako će njihova cijena rasti kako se bliži veliko natjecanje. Cijene ulaznica kreću se od 180 eura (povoljna navijačka razina) do čak 700 eura, koliko, barem zasad, košta mjesto u premijernoj navijačkoj zoni. Cijene su izražene u američkim dolarima.

Zašto su cijene eksplodirale?

Fifa svoj novi model brani tvrdnjom da on "odražava postojeću tržišnu praksu za velike zabavne i sportske događaje" u Sjevernoj Americi, gdje su cijene za NFL utakmice ili Super Bowl redovito iznimno visoke. Krovna nogometna organizacija također ističe da je neprofitna te da se sav prihod reinvestira u razvoj nogometa diljem svijeta.

Međutim, kritičari upozoravaju da se time uništava univerzalnost i kulturni značaj Svjetskog prvenstva, koje je oduvijek bilo mjesto okupljanja ljudi iz svih dijelova svijeta i svih socijalnih statusa.

Gubi li prvenstvo dušu?

Strah je da će stadioni biti ispunjeni korporativnim gostima i bogatim turistima, dok će oni najvatreniji navijači, koji stvaraju prepoznatljivu atmosferu, ostati kod kuće.

​- Za cijene koje je Fifa postavila, pomalo smo zapanjeni - rekao je izvršni direktor FSE-a Ronan Evain, upozorivši da ovakve cijene prijete uništiti atmosferu koja turnir čini posebnim.

Poznati britanski nogometni novinar Henry Winter upozorio je da isključivanje strastvenih navijača prijeti pretvoriti natjecanje u "Korporativne igre", ostavljajući televizijske kuće, koje plaćaju goleme iznose za prava prijenosa, sa sablasno praznim i tihim tribinama.

Nekada je odlazak na SP bio avantura, ponekad i luda, ali dostižna. Danas se čini da Fifa šalje jasnu poruku: platite ili ostanite kod kuće. A ako se taj trend nastavi, postavlja se pitanje hoće li "planet nogomet" izgubiti svoju dušu, a Svjetsko prvenstvo postati samo još jedan skupi televizijski proizvod.