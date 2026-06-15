CIJENE NA STADIONU Evo koliko košta jedno pivo i obična voda!

Euforija je na vrhuncu! Hrvatska će u ponedjeljak sjesti u avion i krenuti put Dallasa gdje ju očekuje veliki dvoboj s Engleskom (srijeda, 22 sata). Ekipa 24sata obišla je stadion AT&T u Dallasu za vrijeme utakmice Nizozemske i Japana (2-2), i cijene hrane i pića nisu nimalo jeftine, pogotovo za hrvatske prilike.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Tako se za čašu piva od 473 mililitra traži 16.95 dolara (14,61 euro), dok je za američko pivo potrebno platiti 15,95 dolara (13,75 eura). Gotovo identičnu cijenu ima i bezalkoholno pivo, koje stoji 16,95 dolara (14,61 euro). Među artiklima koji su izazvali najviše komentara našla se obična voda. Boca od pola litre prodaje se za 8,25 dolara (7,13 eura), što mnogi smatraju pretjeranim iznosom za bocu vode!

Visoke cijene prate i ponudu hrane. Za popularne meksičke specijalitete poput nachosa potrebno je izdvojiti do 16 dolara, kao i za hamburger, burrito košta 14,25 dolara, a tacosi 13 dolara. Najskuplji je cheesesteak koji košta 26 dolara (22,42 eura), dok se obična vrećica čipsa prodaje za sedam dolara. Za pet dolara možete dobiti i jedan kiseli krastavac.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kada se zbroje cijene pića i hrane, odlazak na utakmicu mogao bi predstavljati ozbiljan udarac na budžet navijača. Dovoljno je naručiti jedno pivo, bocu vode i nešto za jelo pa bi račun mogao brzo doći na 50 eura.

Troškovi rastu još brže kod većih društava. Primjerice, grupa od četiri osobe koja tijekom susreta kupi po jedno pivo i obrok može potrošiti između 120 i 180 dolara (110 do 166 eura), ovisno o odabiru hrane i pića. Za mnoge će navijače upravo ugostiteljska ponuda predstavljati jedan od najvećih izdataka tijekom boravka na stadionu.