Čilić bez šanse, Francuzi imaju tri meč-lopte! Hrvatska je samo jednom uspjela okrenuti 0-2

Nakon prvoga dana Francuska u Osijeku protiv Hrvatske vodi 2-0. Odnosno, u subotu će Francuzima biti dovoljna jedna pobjeda u najviše tri meča za plasman na završni turnir osam najboljih reprezentacija Davis Cupa u studenom u Bologni.

Marin Čilić nije uspio poravnati rezultat na semaforu nakon poraza Dine Prižmića od Corentina Mouteta. Čilić je, pomalo neočekivano, pao gotovo bez ispaljenog metka, Arthur Rinderknech (ATP 57), po formi trenutno i najbolji Francuz u sastavu, nije našem prvom reketu dao nikakve šanse (6-2, 6-4). Prvi meč trajao je gotovo tri i pol sata, drugi ni sat i pol...

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Marin Čilić - Arthur Rinderknech | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Čilić i Rinderknech igrali su prethodno dva puta, prije četiri godine u prvom kolu Roland Garrosa Čilić je pobijedio u tri seta, ali tad je Rinderknech bio još na challenger razini, izvan Top 100 društva. Sljedeće godine u dvorani u Baselu Francuz je uzvratio Čiliću u tie-breaku trećeg seta, dok je sad u Osijeku odigrao na, za Čilića, nedohvatljivoj razini. Šteta, osječka publika pokušavala je biti vjetar u leđa, ali nije to jednostavno bilo to s reketa našeg tenisača.

Mate Pavić i Nikola Mektić u subotu će od 13 sati prvi pokušati vaditi kestenje iz vatre. Francuzi su inicijalno prijavili par Bonzi/Herbert, no moguće su naknadne promjene do sat vremena uoči početka. Uspiju li Pavić i Mektić osvojiti bod, na teren će prvi reketi, Čilić i, ne bude li promjena, opet Moutet, a onda, nadamo se u majstorici, i meč drugih reketa.

Hrvatska je, inače, samo jednom pobijedila kad je gubila 0-2, bilo je to 2016. godine u Portlandu protiv SAD-a.

Hrvatska - Francuska 0-2

Marin Čilić - Arthur Rinderknech 2-6, 4-6