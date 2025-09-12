Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE POSLJEDNJI GEM

Čilić bez šanse, Francuzi imaju tri meč-lopte! Hrvatska je samo jednom uspjela okrenuti 0-2

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Čilić bez šanse, Francuzi imaju tri meč-lopte! Hrvatska je samo jednom uspjela okrenuti 0-2
2
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Marin Čilić - Arthur Rinderknech | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mate Pavić i Nikola Mektić u subotu će od 13 sati prvi pokušati vaditi kestenje iz vatre. Francuzi su inicijalno prijavili par Bonzi/Herbert, no moguće su naknadne promjene do sat vremena uoči početka

Nakon prvoga dana Francuska u Osijeku protiv Hrvatske vodi 2-0. Odnosno, u subotu će Francuzima biti dovoljna jedna pobjeda u najviše tri meča za plasman na završni turnir osam najboljih reprezentacija Davis Cupa u studenom u Bologni.

Marin Čilić nije uspio poravnati rezultat na semaforu nakon poraza Dine Prižmića od Corentina Mouteta. Čilić je, pomalo neočekivano, pao gotovo bez ispaljenog metka, Arthur Rinderknech (ATP 57), po formi trenutno i najbolji Francuz u sastavu, nije našem prvom reketu dao nikakve šanse (6-2, 6-4). Prvi meč trajao je gotovo tri i pol sata, drugi ni sat i pol...

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Marin Čilić - Arthur Rinderknech
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Marin Čilić - Arthur Rinderknech | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Čilić i Rinderknech igrali su prethodno dva puta, prije četiri godine u prvom kolu Roland Garrosa Čilić je pobijedio u tri seta, ali tad je Rinderknech bio još na challenger razini, izvan Top 100 društva. Sljedeće godine u dvorani u Baselu Francuz je uzvratio Čiliću u tie-breaku trećeg seta, dok je sad u Osijeku odigrao na, za Čilića, nedohvatljivoj razini. Šteta, osječka publika pokušavala je biti vjetar u leđa, ali nije to jednostavno bilo to s reketa našeg tenisača.

Posljednji gem na meču pogledajte OVDJE

Mate Pavić i Nikola Mektić u subotu će od 13 sati prvi pokušati vaditi kestenje iz vatre. Francuzi su inicijalno prijavili par Bonzi/Herbert, no moguće su naknadne promjene do sat vremena uoči početka. Uspiju li Pavić i Mektić osvojiti bod, na teren će prvi reketi, Čilić i, ne bude li promjena, opet Moutet, a onda, nadamo se u majstorici, i meč drugih reketa.

Hrvatska je, inače, samo jednom pobijedila kad je gubila 0-2, bilo je to 2016. godine u Portlandu protiv SAD-a.

Hrvatska - Francuska 0-2

Marin Čilić - Arthur Rinderknech 2-6, 4-6

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki
FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve
'OVO JE SRAMOTA'

FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve

Svijet nogometa još je u šoku nakon tragične smrti Liverpoolove zvijezde Dioga Jote, a portugalski tabloid "TV Guia" odlučio je iskoristiti obiteljsku tragediju za jeftini senzacionalizam. Njihova skandalozna naslovnica, koja sugerira romantičnu vezu između Jotina najboljeg prijatelja Rúbena Nevesa i njegove udovice Rute Cardoso, izazvala je zgražanje javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025