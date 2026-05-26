RANI KRAJ U PARIZU

Čilić iznenađujuće ispao od 317. igrača svijeta s pozivnicom

Piše HINA,
Foto: Guglielmo Mangiapane

Šok u Parizu! Marin Čilić ispao u 1. kolu Roland Garrosa od 17-godišnjaka! Mladi Francuz Moise Kouame deklasirao ga sa 7-6, 6-2, 6-1

Hrvatski tenisač Marin Čilić iznenađujuće je okončao svoj nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu već u 1. kolu, bolji od njega bio je 17-godišnji Francuz s pozivnicom Moise Kouame sa 7-6 (4), 6-2, 6-1 nakon dva sata i 40 minuta igre. Protiv trenutačno 318. igrača svijeta i 20 godina mlađeg suparnika Čilić nije iskoristio niti jednu od svojih brojnih prilika, da bi neočekivano u drugoj polovici susreta i pao u igri na servisu.

Čilić je ukupno imao sedam "break-lopti", od toga su dvije bile i set-lopte u prvoj dionici meča, ali niti jednu nije iskoristio, dok je Kouame realizirao četiri od sedam svojih prilika za oduzimanje servisa suparnika.

Ključnom se pokazala završnica sat i 13 minuta duog prvog seta. Čilić kod vodstva 5-4 nije iskoristio svoje dvije set-lopte, da bi vrlo rano i "tie-breaku" pao u zaostatak od 0-3. Uslijedilo je čudno razdoblje od čak šest poena tijekom kojih niti jedan igrač nije mogao osvojiti poen na svom servisu, a tu sekvencu okončao je Kouame realiziravši svoju drugu set-loptu.

I u drugom i u trećem setu Čilić je imao po dvije "break-lopte" u prvom gemu, no opet nije uspio slomiti svog mladog suparnika, a nakon rezultata 1-1 u drugom setu uslijedio je veliki pad u gemovima na servisu. Kouame je u svakom Čilićevom servis-gemu imao bar jednu "break-loptu", a realizirao je njih četiri za u konačnici uvjerljivu pobjedu.

