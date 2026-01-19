Čilić izveo nešto što Grand Slam ne pamti 14 godina! Pomeo je Nijemca, evo koliko je zaradio

Marin Čilić otvorio je nastup na Australian Openu na spektakularan način, pobjedom protiv Nijemca Daniela Altmaiera, 44. igrača svijeta, u prvom kolu. Bio je to meč koji ulazi u povijest ne samo njegove karijere, već i Grand Slam turnira. Čilić je slavio 6-0, 6-0, 7-6 (7-3). Nikad u bogatoj i trofejnoj karijeri Marin nije otvorio jedan Grand Slam meč s dva osvojena seta bez izgubljenog gema. Ovaj podvig, poznat u teniskom žargonu kao "dvostruki bicikl", iznimno je rijetka pojava na najvećoj sceni.

Od prvog poena bilo je jasno da je na terenu samo jedan igrač. Čilić je igrao s nevjerojatnom lakoćom, preciznošću i snagom. Njegov servis bio je nezaustavljiv, forhendi su parali teren, a na Altmaierov servis konstantno je stvarao pritisak. U prva dva seta, koja su trajala manje od sat vremena, Nijemac je bio tek nijemi promatrač. Čilić je u tom periodu skupio 23 winnera uz samo sedam neprisiljenih pogrešaka, a na svom servisu izgubio je samo tri poena, Nijemcu nije dao ni priliku da dođe do gema. Bio je to prikaz tenisa na razini na kojoj ga je igrao kada je osvajao US Open.

Ovakav ulazak u meč rijetkost je čak i za najveće igrače svih vremena. U Open eri, samo se šačica mečeva na Grand Slamovima može pohvaliti ovakvim startom, što Čilićev uspjeh čini još impresivnijim. Posljednji put kada je teniski svijet svjedočio nečem sličnom u muškoj konkurenciji na Grand Slamu bilo je još 2012.

Nakon što je doživio potpuno pomračenje u prva dva seta, Daniel Altmaier konačno je uspio prekinuti Čilićev niz početkom trećeg seta. Uspio je osvojiti svoj prvi gem, što je publika pozdravila gromoglasnim pljeskom podrške. To mu je dalo krila pa je treći set bio neusporedivo ravnopravniji. Altmaier je počeo bolje servirati i uspijevao je parirati Marinu u dužim izmjenama. Set je na kraju otišao u tie-break, no tu je ponovno do izražaja došlo Čilićevo iskustvo i mirnoća. Odigrao je nekoliko ključnih poena bez greške i priveo meč kraju rezultatom 7-3 u 13. igri.

Ovom pobjedom Marin Čilić nije samo prošao u drugo kolo, već je spremio u džep 225.000 australskih dolara, odnosno 130.000 eura. Poslao je jasnu poruku da je u Melbourne stigao u fantastičnoj formi. Nakon problema s ozljedama, ovakav start turnira sigurno će mu dati ogromno samopouzdanje za nastavak natjecanja, gdje ga čeka pobjednik susreta između Botica van de Zandschulpa i Brandona Nakashime.