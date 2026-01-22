Čilić je izjednačio Ivaniševićev rekord. Do jubileja može i bez borbe, ključ je žena suparnika?!

Marin Čilić je pobjedom u drugom kolu Australian Opena ispisao još jednu veliku stranicu hrvatskog tenisa. Uvjerljivim slavljem protiv Denisa Shapovalova ostvario je 599. pobjedu na ATP touru, čime se izjednačio s nekadašnjim trenerom i idolom Goranom Ivaniševićem na vrhu ljestvice hrvatskih tenisača s najviše pobjeda u Open eri.

Na korak do apsolutnog rekorda

Tridesetsedmogodišnji Međugorčanin, koji se posljednjih sezona borio s teškim ozljedama koljena, pokazao je u Melbourne Parku da se vraća u veliku formu. U meču drugog kola u potpunosti je nadigrao neugodnog Kanađanina Denisa Shapovalova, svladavši ga 6-4, 6-3, 6-2. Ta pobjeda bila mu je 599. u karijeri, uz 351 poraz, što ga je dovelo rame uz rame s legendarnim Goranom. Ivanišević je svoju blistavu karijeru završio 2004. godine s identičnim brojem pobjeda, ali uz nešto manje poraza (333), što mu daje neznatno bolji postotak uspješnosti od 64,3 posto u odnosu na Čilićevih 63 posto.

Ovaj doseg dodatno dobiva na težini kada se uzme u obzir da je Čilić uoči turnira bio rangiran oko 70. mjesta na ATP ljestvici, a nakon Melbournea bit će najmanje 61. Priliku da postane apsolutni hrvatski rekorder imat će već u sljedećem meču trećeg kola. Što se tiče naslova, Goran ih u karijeri ima 22, uključujući onaj nezaboravni Wimbledon 2001., dok je Marin na 21, s US Openom iz 2014. kao krunom karijere.

Suparnik na čekanju, obitelj na prvom mjestu

Dok Čilić čeka meč za povijest, njegov potencijalni suparnik u trećem kolu, Norvežanin Casper Ruud, nalazi se u slatkom iščekivanju koje nadilazi tenis. Dvanaesti nositelj turnira igra protiv Španjolca Jaumea Munara, a pobjednik tog dvoboja ide na Čilića. Međutim, Ruud je privukao pozornost svjetskih medija izjavom da je spreman u svakom trenutku napustiti Australiju.

Njegova supruga Maria, s kojom se vjenčao krajem 2025., očekuje njihovo prvo dijete, kćer, a termin poroda je upravo tijekom drugog tjedna turnira. Norvežanin je nakon pobjede u prvom kolu bio jasan oko svojih prioriteta, otkrivši da mu je mobitel uključen 24 sata dnevno.

​- Ako me Maria nazove i kaže da su trudovi počeli, ja sutra neću biti ovdje. Postoje važnije stvari u životu od tenisa - poručio je simpatični Norvežanin.

Tako bi se moglo dogoditi da Čilić do svoje jubilarne 600. pobjede dođe bez borbe, no hrvatski navijači zasigurno se nadaju da će povijesni trenutak proslaviti na terenu. Dok jedan veliki veteran prkosi godinama i lovi rekorde, drugi igrač u naponu snage podsjeća nas da su neke pobjede ipak važnije od onih sportskih.