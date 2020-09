Čilić morao mijenjati natopljene hlačice, a sada - Dominic Thiem!

<p>Nije <strong>Marin Čilić</strong> ovaj put izbio toliko energije iz sebe, a živaca iz svojih navijača kao prije dva dana kada je protiv <strong>Denisa Kudle</strong> osmi put u karijeri dobio meč u kojem je gubio 0-2 u setovima, ali nije baš ni da je Norberta Gombosa, 104. igrača svjetske ljestvice, prošao bez uvijek negdje oko njega prisutnih crnih rupa koje samo čekaju da im upadne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čilić vježba, a sin Baldo nadgleda</strong></p><p>Ponovno je Međugorac bio u situaciji u kojoj je trebalo dobro zapeti, oznojiti se još malo više (morao promijeniti čak i natopljene hlačice), što i jest sredinom trećeg seta kod 2-4 nakon što je dobio prvi set, a pet centimetara niži Slovak (193 cm) drugi. Otprilike sat i pol kasnije (6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5) pridružio se Petri Martić, Donni Vekić i Borni Ćoriću u trećem kolu. Jako dobar US Open za Hrvate dosad, da ne ureknemo.</p><p>Što se dogodilo Čiliću kada je na početku druge dionice propustio break-loptu, pa izgubio sedam gemova zaredom, opet nije tako lako pronicljivo, osim što se može ponoviti da nije prvi put. Gombos, koji je s 30 godina u prvom kolu protiv Albota došao do prve Grand Slam pobjede u karijeri i koji je samo i po tom podatku miljama daleko od Čilićeve igračke klase, vozio je terenom 7 za Čilića prebrzo poput bolida Formule 1, ne osvrćući se previše na probleme svog protivnika, sve dok se Čilić nije zbrojio i krenuo ga sustizati, a potom kroz uvjerljivo odigrani tie-break i prestići.</p><p>Znajući da je Slovak u karijeri odigrao tek tri meča u pet setova, što mu je preostao jedini put do pobjede, a dobio jedan, naprema Čilićevih 33-17, od preksinoć rekordnih od svih aktivnih igrača s Rogerom Federerom (jedna pobjeda predajom), nije da smo postali posve bezbrižni oko krajnjeg ishoda, ali... Marin je to mogao izgubiti jedino da ga netko natjera na predaju. Što nije napravio nijednom u karijeri. Iako, peti je set pokucao na teren 7 kada je Gombos izborio dvije set-lopte, ali nijednu nije ni vratio u teren. Što slijedi? Čilićev break i egzekucija i jedan poduži "careeeee".</p><p>Dokud se popela Čilićeva igra, testirat će treći igrač svijeta <strong>Dominic Thiem</strong>. Austrijanac se naigrao na ekshibicijama kao nitko, ali dolazak sa zemlje na nikad brži US Open nije mu odmah legao. U Cincinnatiju s njim pod obrisao Filip Krajinović izgubivši tri gema, a nije se Thiem razigrao posve ni protiv Španjolca Munara u prvom kolu koji mu je skratio put predavši nakon drugog seta. Protiv Sumita Nagala proslavio je 27. rođendan rezultatski i igrački već uvjerljivije (6-3, 6-3, 6-2), plavokosog Indijca koji je postao prvi tenisač u drugom kolu US Opena nakon sedam godina iz zemlje s milijardu i pol stanovnika. Thiem ima već jedan plus uoči meča u subotu, dobio je oba dosadašnja meča s Čilićem u Brisbaneu 2016. i prošle godine u Montrealu. Marinov plus? Vrlo vjerojatno, logika nalaže, dolazi na Arthur Ashe, a tu su uvjeti koje najviše voli.</p><p><strong>US Open, drugo kolo:</strong></p><p><strong>Marin Čilić (Hrvatska) </strong>- Norbert Gombos (Slovačka) 6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5</p>