Čilić najavljuje bolje dane: U četvrtfinalu je Washingtona...

Tek treći put u ovoj rezultatski i igrački tmurnoj sezoni Marin Čilić povezao je dvije pobjede na istom turniru. Australian Openu i Madridu pridružio je i Washington u kojemu je u posljednja dva dolaska, davna doduše, (2015. i 2010.) bio polufinalist.

Je li to naznaka boljih dana, možda je bolje ne brzati, ali u svakom slučaju lijepo je vidjeti da se osmijeh vratio na Čilićevo lice. Nakon dva tie-breaka s Rumunjom Copilom nešto lakše riješio je mladog Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (6-3, 6-4), koji je ove sezone od nade postao teniska sadašnjost. Taj je mladić napredovao sve do 21. mjesta, skoro pa i stigao Čilića na rang-listi. Trenutno je 22. i kao takav po renkingu najveći "ulov" drugog hrvatskog reketa u ovoj godini. Dosad je to još u Melbourneu bio Fernando Verdasco, tada 28. igrač svijeta.

Medvedev za polufinale

Nestvarnih podataka u tekućoj Čilićevoj sezoni ima još; ovo mu je tek drugo četvrtfinale u 2019. (od prvog u Madridu morao odustati zbog trovanja hranom) ili, primjerice, od Pariza u listopadu prošle godine čekao je da prva dva meča na turniru prođe bez izgubljenog seta. Protiv Alliasimea u opasnosti je bio drugi, u onom prvom Međugorac je čak triput slomio servis svog protivnika, s kojim je igrao prvi put i koji je, pak, u tri navrata u nastavku imao break-lopte, a onda pukao kada je trebao prolongirati meč napravivši dvostruku pogrešku na prvoj meč-lopti.

Čilić je zadržao konstantu, kakva ona god bila, na servisu, ponovno je bio na slabih 51 posto ubačaja prvog servisa s tim da je odservirao i devet aseva manje nego protiv Copila (4-13). Valjda će bolji dani i u tom segmentu doći brzo, prva prilika već bit će u četvrtfinalu protiv Daniila Medvedeva s kojim, i to je malo čudno, još nije igrao. Rus se specijalizirao za Amerikance, Frances Tiafoe (6-2, 7-5) bio mu je deveti u nizu i 17. od posljednjih 18.

ATP Washington, osmina finala:

Marin Čilić (Hrvatska) - Felix Auger-Aliassime (Kanada) 6-3, 6-4