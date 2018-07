Čilić navija od ranog jutra: Ori se 'Srce vatreno' našim morem

To je to, došao je najveći dan hrvatskog sporta. Malo je onih kojima prva misao nakon što su se probudili nije bila Hrvatska i finale Svjetskog prvenstva. Vatreni stalno dobivaju snažnu podršku i od ostalih naših sportaša.

Jedan od njih je i naš najbolji tenisač Marin Čilić, koji je u nedjeljno jutro objavio video na svom Instagram storyju, kako s prijateljem navija i pjeva poznati navijački hit 'Srce Vatreno'.

Osim što željno iščekuje okršaj Hrvatske i Francuske, on kao sportaš može biti primjer mnogima. Pristao je za britanski BBC Radio 5 pričati o finalu Svjetskog prvenstva, ali i o finalu Wimbledona. I to dok je na - godišnjem odmoru:

Marin Cilic has agreed to come on BBC Radio 5 Live Sportsweek tomorrow morning to talk about the Wimbledon final and the World Cup final. When he’s on his holiday. Just such a lovely bloke.

- Pritom ne zahtijeva komunikaciju preko agenta, ne zabranjuje dijeljenje svog broja, ne zahtijeva listu pitanja ili neke reklame - impresioniran je teniski komentator za BBC, David Law.

And he doesn’t demand you go through an agent. Or that you don’t give his number to the show because he doesn’t trust them. Or that you give him a list of questions. Or that you plug something for him.



Marin Cilic - nice, normal bloke. Bloody good at tennis. 9.15am-ish UK time.