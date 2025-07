Čilić: Očekujem veću razinu tenisa nego dosad, ali nadam se da i ja mogu podići svoju igru

Marin Čilić u osmini finala Wimbledona igra protiv 23-godišnjeg Talijana Flavija Cobollija, 24. tenisača svijeta. Hrvatski tenisač svjestan je da ga čeka težak posao, baš kakav je bio i meč protiv Jaume Munara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:40 Marin Čilić vježba sa sinom Baldom | Video: Instagram(Christopher Swann Photography

- Previđao sam da će biti tvrd orah, što i jest bio. Nije protivnik kojeg je jednostavno dobiti, moraš odraditi cijeli meč. Bilo je tu kod mene uspona i padova, ali to je i normalno za meč koji traje tri sata - rekao je za Sport Klub nakon meča s Munarom pa se okrenuo idućem suparniku.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Flavio je fantastičan zemljaš, s odličnim forhendom, ali sve je bolji i na ostalim podlogama. Svakako moram očekivati veću razinu tenisa nego li u dosadašnjim mečevima i nadam se da ću mu moći mečirati - rekao je o Cobolliju i dodao:

- Sjajan je atleta i sigurno će me tu pokušati izazvati, da meč bude fizički težak. No, ali nadam se da se mogu i ja izdignuti stepenicu više i potkrpijepiti to igrom.

Zanimljivo, Cobolli je u oba međusobna dvoboja pobijedio Čilića, posljednji put na Roland Garrosu prije šest tjedana. Ono što je ohrabrujuće, Hrvat je zasad pobijedio u sva četiri meča osmine finala Wimbledona u karijeri...

Meč Čilića i Cobollija na rasporedu je u ponedjeljak, 7. srpnja u 12 sati.