Hrvatski tenisač Marin Čilić je u srijedu u jedinstvenom ambijentu Smaragdne dvorane hotela Esplanade uručio 10 stipendija za klasične mlade glazbenike i 10 stipendija za mlade sportaše koji su članovi nacionalne selekcije u olimpijskom sportu koje dodjeljuje njegova Zaklada.

Nakon što je objavljen natječaj za četvrtu generaciju stipendista, na adresu Zaklade Marin Čilić pristiglo je više od 100 prijava talentiranih mladih sportaša i glazbenika iz svih krajeva Hrvatske. Iza njih su godine marljivog vježbanja i svakodnevni treninzi, a uz puno odricanja i u nedostatku financijske podrške, svejedno postižu nevjerojatne rezultate. Iako su još jako mladi, već sada su veliki uzori u svojim zajednicama. Za njih ne postoji nemoguće, a ljubav i posvećenost koju ulažu u ono što rade vrijedni su divljenja.

Oni su odlični učenici, treniraju i vježbaju 6 puta tjedno, a neki se od njih voze i više od sat vremena u jednom smjeru svakodnevno, kako bi imali priliku raditi ono što vole. Posuđeni instrumenti i sportska oprema, život u učeničkim domovima i teške financijske okolnosti nisu im stale na put već se trude još više i daju baš sve od sebe kako bi pokazali da je u životu zaista sve moguće.

Sportske stipendije, u vrijednosti od 10.000,00 kn, uručene su Marti Besek (hrvanje), Dorji Blažić (mačevanje), Luki Ćurkoviću (atletika), Niki Kukuljan Frleti (gimnastika), Nicolasu Gojkoviću (biciklizam), Matiji Legoviću (skijaško trčanje), Dori Ljutić (alpsko skijanje), Petri Marendić (jedrenje), Gabrijelu Peroviću (taekwondo) i Zrinki Rebić (stolni tenis). Glazbene stipendije, također u vrijednosti od 10.000,00 kn, dodijeljene su Elizabethi Ariji Cone (Rog), Antei Čvorak (violončelo), Antunu Kovačiću (tambura), Hani Knežević (klavir), Momčilu Laketi (harmonika), Petru Mekiniću (gitara), Ingi Potnar (violina), Ani Mariji Ralašić (klavir), Luciji Šimanović Miščević (udaraljke) te Josipu Rudeliću (flauta), koji se u sklopu svečane dodjele predstavio izvodeći skladbu Antona Stamitza, Capriccio br.1 za flautu solo.

- Presretan sam što ovi mladi i uspješni ljudi, koji imaju ogromnu ljubav prema svojoj strasti, bila ona sport ili glazba, obasjavaju naše društvo i motiviraju nas svojim primjerom, da nastojimo biti najbolje verzije sebe. Ljudi me znaju pitati zašto Zaklada, zašto se uopće s tim "opterećujem" pogotovo jer se još uvijek bavim tenisom koji zahtijeva puno odricanja? Evo, upravo zato. Ovi mladi stipendisti su razlog zašto me ovo čini sretnim i ponosnim. Kad čitam njihova motivacijska pisma, kroz riječi osjetim koliku ljubav i strast imaju za ono čime se bave, koliko je tu prepreka, odricanja, a svjestan sam koliko je trnovit i težak put do zvijezda. Tako da, mi iz Zaklade Marin Čilić, želimo biti odskočna daska na njihovom zahtjevnom putu, da ih nagradimo za sve dosadašnje uspjehe i pokušamo ih potaknuti da zapnu još jače u nastavku njihovog puta prema snovima - izjavio je Čilić.

Zaklada Marin Čilić, osnovana 2016. godine, a čvrsto vjeruje da svako dijete posjeduje neograničen potencijal. Uz odgovarajuću potporu, predan rad i snažnu vjeru u sebe, svako dijete može ostaviti svoj puni potencijal i ostaviti veliki trag u društvu. Kroz obrazovne, sportske i programe ohrabrivanja, Zaklada pruža djeci i mladima potporu i osigurava financijsku podršku kako bi mogli istražiti svoj potencijal i pretvoriti svoje snove u stvarnost. Do sada je dodijeljeno 77 stipendija, obnovljeno je 6 školskih laboratorija, a sagrađena su i 3 školska multifunkcionalna igrališta, u sklopu projekta Gem Set Hrvatska.