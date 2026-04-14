KRAJ ZA HRVATA

Čilić se nakon 13 godina vratio u München pa ispao u prvom kolu

Čilić se nakon 13 godina vratio u München pa ispao u prvom kolu
Čilić poražen u 1. kolu turnira u Njemačkij od 10 godina mlađeg Altmaiera! Nijemac slavio sa 6-2, 6-3, a Čilić nije iskoristio prilike u hladnom vremenu

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se plasirao u 2. kolo ATP turnira u Muenchenu, njega je u susretu 1. kola sa 6-2, 6-3 za sat i devet minuta svladao Nijemac Daniel Altmaier. Bio je drugi ovogodišnji susret Čilića i Altmaiera i prva pobjeda Nijemca, nakon što je Čilić bio uvjerljiv u 1. kolu Australian Opena sa 6-0, 6-0, 7-6.

Čilić je u Muenchenu zaigrao po prvi put nakon 2013. godine, ali povratak u grad u kojem je igrao dva finala (2010., 2012) nije bio uspješan. Po vrlo hladnom vremenu mnogo se bolje snašao 10 godina mlađi Nijemac.

Mogao je meč krenuti u drugačijem smjeru da je Čilić kod rezultata 2-2 u prvom setu iskoristio jednu od dvije "break-lopte", ali u oba je slučaja Altmaier odlično servirao. S druge strane, u sljedećem gemu Čilić je napravio dvije dvostruke servis pogreške, drugu na "break-loptu" što je dodatno dalo vjetar u leđa Nijemcu. Još jednim lošim gemom na svom servisu Čilić je izgubio prvi set sa 2-6.

Ključni trenutak drugog seta dogodio se u šestoj igri kada je Altmaier napravio jedini "break" kojega je očuvao do kraja.

