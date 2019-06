Čilić se sprema za Wimbledon: Za sat vremena dobio Nadala!

Ulaznice su rasprodane, trava svježe pokošena i spremna za najbolje igrače tenisače svijeta. Još je samo nekoliko dana ostalo do najvećeg turnira na svijetu i trećeg Grand Slama ove godine, legendarnog Wimbledona. Dok glavni sat u All England Clubu odbrojava do početka, neki tenisači odlučili su se malo zagrijati i odigrati tradicionalni egzibicijski turnir u Hurlinghamu, pokraj Londona.

Među njima je i najuspješniji hrvatski tenisač Marin Čilić koji je odmjerio snage s pobjednikom Roland Garrosa Rafaelom Nadalom. Marin je nakon sat vremena pobijedio Španjolca sa 6-3, 6-3 i napunio se samopouzdanjem uoči Wimbledona. Naravno, riječ je o egzibicijskom meču gdje je više cilj zabaviti publiku, ali ipak ne pobjeđujete svaki dan jednog od najboljih igrača u povijesti bijelog sporta.

Ovo je bio deveti susret između njih dvojice i treća pobjeda za našeg tenisača. Čilić je prošle godine iznenađujuće ispao u 2. kolu od Guida Pelle i ove sezone se želi iskupiti za loš rezultat i možda ponoviti plasman iz 2017. godine kada je došao do finala i izgubio od Rogera Federera...