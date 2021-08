Vodstvo od 1-0 u setovima, break lopta za 4-0 i dupli break prednosti u drugom setu, servis za meč kod 5-4, ali te brojne prilike nije uspio kapitalizirati Marin Čilić protiv Bjelorusa Ilye Ivashke i nakon dva sata i 50 minuta izgubio 6-4, 5-7, 4-6.

Hrvatski je tenisač otvorio izgubljenim servisom, ali ga je odmah vratio. Zatim je oduzeo prednost servisa protivniku, poveo 3-1, ali tvrdi Bjelorus odmah se vratio na 3-3. Nakon toga su obojica držala svoj servis sve do prednosti od 5-4 za Čilića kad Ivashka gubi servis i set.

Vrhunski je nastavio i u drugom setu, poveo 3-0, zatim imao break loptu za 4-0, ali uzeo je Ivashka gem za 3-1. No, nije se dao Marin, došao je sve do 5-3 i servisa za meč, ali dao je jednu break loptu Bjelorusu koji je to iskoristio. Izgubio je Marin sljedeći gem pa zatim i set.

Odmah je Čilić dao dvije break lopte Bjelorusu na startu odlučujućeg seta, ali držao je svoj servis sve do rezultata 3-3 kad Ivashka uzima break i nakon toga sigurno plovi prema sljedećem kolu gdje će ga čekati Jan Lenard Struff koji je s 2-0 pobijedio Magera.