Euro 2024., raspored i satnica svih utakmica: Poznati su svi sudionici, kako kupiti ulaznice?

Kvalifikacije za Europsko nogometno prvenstvo ponudile su nam rekordnu pobjedu u povijesti, 14-0 Francuske nad Gibraltarom, maksimalan učinak Portugala, četiri reprezentacije bez ijednog boda (Cipar, Gibraltar, Malta i San Marino) i pregršt iznenađenja i uzbuđenja.

Euro su, tako, izborili Albanci kao najugodnije iznenađenje kvalifikacija, a do posljednjih kola u igri su bili Armenija, Moldavija, Crna Gora, Kazahstan, Luksemburg... U utorak navečer smo nakon play-offa doznali i posljednje putnike u Njemačku, a čak dvije reprezentacije domogle su se vize nakon penala. Gruzijci su u lutriji jedanaesteraca izbacili Grčku i plasirali se na prvi Euro, Ukrajina je preokrenula protiv Islanda, a Poljska na penale izbacila Wales.

Kad se igra Euro 2024. u Njemačkoj?

Europsko se prvenstvo igra od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine. To je treći Euro s 24 reprezentacije, nakon što ih je od 1996. do 2012. sudjelovalo 16, od 1980. do 1992. osam, a u prvih pet izdanja na završnicu su išle samo četiri.

U Njemačkoj će se odigrati 51 utakmica, a termini utakmica su 15, 18 i 21 sat.

Gdje se igraju utakmice Eura 2024.?

Igra se na deset stadiona u deset gradova.

Berlin , Olimpijski stadion, 74.461 mjesto

, Olimpijski stadion, 74.461 mjesto München , Allianz Arena, 70.076 mjesta

, Allianz Arena, 70.076 mjesta Dortmund , Signal Iduna Park, 65.849 mjesta

, Signal Iduna Park, 65.849 mjesta Stuttgart , MHPArena, 54.906 mjesta

, MHPArena, 54.906 mjesta Gelsenkirchen , Veltins-Arena, 54.740 mjesta

, Veltins-Arena, 54.740 mjesta Frankfurt , Waldstadion, 54.697 mjesta

, Waldstadion, 54.697 mjesta Hamburg , Volksparkstadion, 52.245 mjesta

, Volksparkstadion, 52.245 mjesta Düsseldorf , Merkur Spiel-Arena, 51.031 mjesto

, Merkur Spiel-Arena, 51.031 mjesto Köln , RheinEnergieStadion, 49.827 mjesta

, RheinEnergieStadion, 49.827 mjesta Leipzig, Red Bull Arena, 42.959 mjesta

Devet od tih deset stadiona ugostilo je i Svjetsko prvenstvo 2006. Treći je put Njemačka domaćin, nakon 1988. i četiri utakmice 2021. Jedini protukandidat bila je Turska.

Finale će se igrati u Berlinu.

Više o stadionima na kojima se igra Euro pročitajte OVDJE.

Tko se plasirao na Euro 2024.?

Kao domaćin ušla je Njemačka, a kroz kvalifikacije su kao prvoplasirani prošli Belgija, Francuska, Portugal, Španjolska, Engleska, Mađarska, Albanija, Danska, Turska, Rumunjska.

S drugog mjesta u skupini prošli su Škotska, Austrija, Slovačka, Nizozemska, Srbija, Češka, Italija, Nizozemska, Hrvatska, Švicarska. Preko play-offa Eura su se domogli Gruzija, Ukrajina i Poljska.

Raspored utakmica Eura 2024.

Ždrijeb skupina Europskog prvenstva održao se 2. prosinca u Hamburgu. Momčadi su bile podijeljene u četiri jakosne skupine i izvlačili su šest skupina po četiri reprezentacije. Na Euru će prva dva iz svake skupine te četiri od šest trećeplasiranih ući u osminu finala.

Domaćin Njemačka automatski je ušla među nositelje, a ostale su momčadi rangirane prema učinku u kvalifikacijama, nevezano uz njihov plasman na Fifinoj rang listi ili Uefin koeficijent.

Ždrijeb Eura 2024.:

Skupina A: Njemačka, Škotska, Mađarska, Švicarska

14. lipnja, 21 sat: Njemačka - Škotska (München)

(München) 15. lipnja, 15 sati: Mađarska - Švicarska (Köln)

(Köln) 19. lipnja, 18 sati: Njemačka - Mađarska (Stuttgart)

(Stuttgart) 19. lipnja, 21 sat: Škotska - Švicarska (Köln)

(Köln) 23. lipnja, 21 sat: Švicarska - Njemačka (Frankfurt)

(Frankfurt) 23. lipnja, 21 sat: Škotska - Mađarska (Stuttgart)

Skupina B: Španjolska, Hrvatska, Italija, Albanija

15. lipnja, 18 sati: Španjolska - Hrvatska (Berlin)

(Berlin) 15. lipnja, 21 sat: Italija - Albanija (Dortmund)

(Dortmund) 19. lipnja, 15 sati: Hrvatska - Albanija (Hamburg)

(Hamburg) 20. lipnja, 21 sat: Španjolska - Italija (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 24. lipnja, 21 sat: Hrvatska - Italija (Leipzig)

(Leipzig) 24. lipnja, 21 sat: Albanija - Španjolska (Düsseldorf)

Skupina C: Slovenija, Danska, Srbija, Engleska

16. lipnja, 18 sati: Slovenija - Danska (Stuttgart)

(Stuttgart) 16. lipnja, 21 sat: Srbija - Engleska (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 20. lipnja, 15 sati: Slovenija - Srbija (München)

(München) 20. lipnja, 18 sati: Danska - Engleska (Frankfurt)

(Frankfurt) 25. lipnja, 21 sat: Engleska - Slovenija (Köln)

(Köln) 25. lipnja, 21 sat: Danska - Srbija (München)

Skupina D: Poljska, Nizozemska, Austrija, Francuska

16. lipnja, 15 sati: Poljska - Nizozemska (Hamburg)

(Hamburg) 17. lipnja, 21 sat: Austrija - Francuska (Düsseldorf)

(Düsseldorf) 21. lipnja, 18 sati: Poljska - Austrija (Berlin)

(Berlin) 21. lipnja, 21 sat: Nizozemska - Francuska (Leipzig)

(Leipzig) 25. lipnja, 18 sati: Nizozemska - Austrija (Berlin)

(Berlin) 25. lipnja, 18 sati: Francuska - Poljska (Dortmund)

Skupina E: Belgija, Slovačka, Rumunjska, Ukrajina

17. lipnja. 15 sati: Rumunjska - Ukrajina (München)

(München) 17. lipnja, 18 sati: Belgija - Slovačka (Frankfurt)

(Frankfurt) 21. lipnja, 15 sati: Slovačka - Ukrajina (Düsseldorf)

(Düsseldorf) 22. lipnja, 21 sat: Belgija - Rumunjska (Köln)

(Köln) 26. lipnja, 18 sati: Slovačka - Rumunjska (Frankfurt)

(Frankfurt) 26. lipnja, 18 sati: Ukrajina - Belgija (Stuttgart)

Skupina F: Turska, Gruzija, Portugal, Češka

18. lipnja, 18 sati: Turska - Gruzija (Dortmund)

(Dortmund) 18. lipnja, 21 sat: Portugal - Češka (Leipzig)

(Leipzig) 22. lipnja, 15 sati: Gruzija - Češka (Hamburg)

(Hamburg) 22. lipnja, 18 sati: Turska - Portugal (Dortmund)

(Dortmund) 26. lipnja, 21 sat: Gruzija - Portugal (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 26. lipnja, 21 sat: Češka - Turska (Hamburg)

Završnica Eura

Osmina finala

30. lipnja, 21 sat: B1 - A3/D3/E3/F3 (OF1, Köln)

(OF1, Köln) 29. lipnja, 21 sat: A1 - C2 (OF2, Dortmund)

(OF2, Dortmund) 1. srpnja, 21 sat: F1 - A3/B3/C3 (OF3, Frankfurt)

(OF3, Frankfurt) 1. srpnja, 18 sati: D2 - E2 (OF4, Düsseldorf)



(OF4, Düsseldorf) 2. srpnja, 18 sati: E1 - A3/B3/C3/D3 (OF5, München)

(OF5, München) 2. srpnja, 21 sat: D1 - F2 (OF6, Leipzig)

(OF6, Leipzig) 30. lipnja, 18 sati: C1 - D3/E3/F3 (OF7, Gelsenkirchen)

(OF7, Gelsenkirchen) 29. lipnja, 18 sati: A2 - B2 (OF8, Berlin)

Četvrtfinale

5. srpnja, 18 sati: OF1 - OF2 (ČF1. Stuttgart)

(ČF1. Stuttgart) 5. srpnja, 21 sat: OF3 - OF4 (ČF2, Hamburg)

(ČF2, Hamburg) 6. srpnja, 21 sat: OF5 - OF6 (ČF3, Berlin)

(ČF3, Berlin) 6. srpnja, 18 sati: OF7 - OF8 (ČF4, Düsseldorf)

Polufinale

9. srpnja, 21 sat: ČF1 - ČF2 (PF1, München)

(PF1, München) 10. srpnja, 21 sat: ČF3 - ČF4 (PF2, Dortmund)

Finale

14. srpnja, 21 sat: PF1 - PF2 (Berlin)

Kompletna satnica bit će poznata naknadno.

Kako se popunjava ždrijeb trećeplasiranima?

S obzirom na to da četiri od šest trećeplasiranih ide dalje, ne može se unaprijed odrediti mjesto u kosturu nokaut-faze. To ovisi o tome iz kojih će skupina biti te četiri najbolje, odnosno koje su dvije najlošije. Uefa je unaprijed pripremila računicu koju je koristila i na EP-ima 2016. i 2021., a ona izgleda ovako:

Foto: Wikipedia

Kolike su premije za Euro 2024.?

Uefa nije povećala nagradni fond (331 milijun eura) u odnosu na prethodno izdanje Eura, ali je budžet za 30 milijuna unosniji nego na Euru 2016. u Francuskoj. Pobjednik može otići kući s maksimalnih 28,25 milijuna eura.

Prema ranijem dogovoru HNS-a i reprezentativaca, od novca za plasman na veliko natjecanje 60 posto ide HNS-u, a 40 posto igračima i stožeru, a bonusa za same rezultate na SP-u i EP-u dijeli se u omjeru 50:50.

Evo koliko će savezi dobiti:

plasman u grupnu fazu: 9,25 milijuna eura

remi u grupnoj fazi: 500.000 eura

pobjeda u grupnoj fazi: milijun eura

osmina finala: 1,5 milijuna eura

četvrtfinale: 2,5 milijuna eura

polufinale: 4 milijuna eura

drugo mjesto: +5 milijuna eura

pobjednik: +8 milijuna eura

Koliko koštaju ulaznice za Euro 2024.?

Navijačima je na raspolaganju 2,7 milijuna ulaznica za Europsko prvenstvo, a većina ih je već razgrabljena. Posljednje će dobiti navijači reprezentacija koje su se na Euro plasirale u play-offu.

Više o prodaji ulaznica pročitajte OVDJE.

Za kupnju ulaznica se prijavilo 20 milijuna kandidata, iako su u tom trenutku bili poznati samo datumi i stadioni na kojima će svoje utakmice u grupnoj fazi odigrati domaća reprezentacija.

Cijene ulaznica se kreću od 30 eura za najjeftinija mjesta do 1000 eura za najskuplje opcije gledanja finalne utakmice koja će biti odigrana 14. srpnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Više se ne gleda postotak kapaciteta stadiona nego će hrvatski navijači na sve tri utakmice skupine na raspolaganju imati po 10.000 ulaznica.

Grupna faza

Fans first: 30 eura

Kategorija 3: 60 eura

Kategorija 2: 150 eura

Kategorija 1: 200 eura

Osmina finala

Fans first: 50 eura

Kategorija 3: 85 eura

Kategorija 2: 175 eura

Kategorija 1: 250 eura

Četvrtfinale

Fans first: 60 eura

Kategorija 3: 100 eura

Kategorija 2: 200 eura

Kategorija 1: 300 eura

Polufinale

Fans first: 80 eura

Kategorija 3: 195 eura

Kategorija 2: 400 eura

Kategorija 1: 600 eura

Finale

Fans first: 95 eura

Kategorija 3: 300 eura

Kategorija 2: 600 eura

Kategorija 1: 1000 eura