POBIJEDIO NORVEŽANINA

Čilić u drugom kolu Stockholma

Piše HINA,
Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zadovoljan sam svojom igrom, posebno sa servisom. Nešto je sporija podloga pa se trebalo malo više raditi za poene, rekao je Čilić

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 92.) u utorak je imao uspješan debi na ATP 250 turniru u Stockholmu, gdje je u prvom kolu svladao 19-godišnjeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP - 136.) sa 7-5, 6-3 za 93 minute.

Čilićev nastup protiv mladog, uspinjućeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera bio je vrlo dobar, pogotovo kad je u pitanju servis. Hrvatski reprezentativac je 18 godina mlađeg suparnika ostavio bez ijedne prilike za 'break', osvojio je 85% nakon pogođenog prvog servisa i 64% nakon drugog servisa. Imao je 12 asova uz dvije dvostruke pogreške.

- Zadovoljan sam svojom igrom, posebno sa servisom. Nešto je sporija podloga pa se trebalo malo više raditi za poene. Prvi set je bio doista izjednačen. Sve do zadnjeg gema nisam imao ni ja priliku za 'break'. Nicolai je bio doista vrlo solidan - izjavio je Čilić nakon pobjede koju su mu donijeli oduzeti servisi u 12. gemu prvog seta i u šestom gemu druge dionice meča.

Računajući samo nastupe na ATP Tour i Grand Slam natjecanjima, ovo je četvrti turnir u ovoj sezoni na kojem je Marin došao do barem jedne pobjede. Uz dva poraza u Davis Cup dvoboju s Francuzima njegov je učinak u ovoj sezoni 7-11, ne računajući Challenger Tour na kojem je osvojio dva naslova i igrao još jedno finale.

Čilićev suparnik u osmini finala bit će još jedan Norvežanin, drugi nositelj u Stockholmu i 12. tenisač svijeta, 26-godišnji Casper Ruud. Marin će u njihovom četvrtom međusobnom dvoboju pokušati doći do prve pobjede. Posljednji susret imali su prije tri godine u polufinalu Roland Garrosa, kad je Ruud slavio u četiri seta.

Kao drugi nositelj, Ruud je bio slobodan u prvom kolu, što donekle može biti Čilićeva prednost, jer je osjetio teren i lopte u natjecateljskom meču. 

