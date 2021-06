Prva titula nakon tri godine katapultirala je Marina Čilića deset mjesta na ATP ljestvici. Međugorac je nakon osvajanja Stuttgarta s 47. mjesta došao na 37. i posve se približio Borni Ćoriću koji je trenutno na rehabilitaciji od operacije ramena i, po svemu sudeći, neće igrati ni na Olimpijskim igrama. Ćorić je pao s 30. na 34.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivo Karlović nazadovao je 12 mjesta, ravno na 190. i to je to od Hrvata među 200 najboljih. Stefanosa Tsitsipasa prvo Grand Slam finale odvelo je do četvrtog mjesta, iza Đokovića, Medvedeva i Nadala.

Među prvih 10 tenisačica svijeta nije bilo baš nikakvih promjena nakon Roland Garrosa, dok je senzacionalna pobjednica u Parizu Barbora Krejčikova od danas 15., što je skok od 18 pozicija.

Veliki pad doživjela je Donna Vekić kojoj su se izbrisali bodovi od finala Nottinghama 2019. godine. Osječanka je s 36. mjesta skliznula na 54. U Nottinghamu danas igra protiv Britanke Jones.

Petra Martić pala je za dva mjesta, na 25., dok Ana Konjuh, unatoč ranom ispadanju u Bolu te kvalifikacijama Berlina, nastavlja svoj uspon, ovaj put za 13 pozicija te je sada 131. U Top 200 vratila se i Jana Fett, na 198. mjesto.

ATP ljestvica:

1. Novak Đoković (Srbija) 12.113

2. Daniil Medvedev (Rusija) 10.143

3. Rafael Nadal (Španjolska) 8.360

4. Stefanos Tsitsipas (Grčka) 7.980

5. Dominic Thiem (Austrija) 7.425

6. Alexander Zverev (Njemačka) 7.350

7. Andrej Rubljov (Rusija) 5.910

8. Roger Federer (Švicarska) 5.065

9. Matteo Berrettini (Italija) 4.103

10. Roberto Bautista Agut (Španjolska) 3.170

...

37. Borna Ćorić (Hrvatska) 1.758

37. Marin Čilić (Hrvatska) 1.615

190. Ivo Karlović (Hrvatska) 359

235. Borna Gojo (Hrvatska) 289

296. Nino Serdarušić (Hrvatska) 179

297. Duje Ajduković (Hrvatska) 177

334. Viktor Galović (Hrvatska) 143

356. Matija Pecotić (Hrvatska) 127

WTA ljestvica:

1. Ashleigh Barty (Australija) 8.245

2. Naomi Osaka (Japan) 7.401

3. Simona Halep (Rumunjska) 6.330

4. Arina Sabalenka (Bjelorusija) 6.195

5. Sofia Kenin (SAD) 5.865

6. Elina Svitolina (Ukrajina) 5.835

7. Bianca Andreescu (Kanada) 5.265

8. Serena Williams (SAD) 4.931

9. Iga Swiatek (Poljska) 4.435

10. Karolina Pliškova (Češka) 4.285

...

25. Petra Martić (Hrvatska) 2.360

54. Donna Vekić (Hrvatska) 1.430

131. Ana Konjuh (Hrvatska) 616

198. Jana Fett (Hrvatska) 354

209. Tereza Mrdeža (Hrvatska) 331

261. Tena Lukas (Hrvatska) 253

264. Lea Bošković (Hrvatska) 252