Cindra: Pamtit ću dok sam živ; Karačić: Vruća glava, teško je sad biti pametan. Bila je lutrija

Presretan sam i preponosan na ekipu. Ispisali smo povijest, ovo ću pamtiti cijeli život, rekao je hrvatski rukometaš Luka Cindrić nakon što je njegova Barcelona u dramatičnoj završnici Final Foura Lige prvaka tek nakon penala pobijedila Kielce Igora Karačića 37-35. Bio je to festival rukometa, fantastična utakmica u kojoj se igrao atomski rukomet, a Cindrić je naslov proslavio omotan u hrvatsku zastavu.

- Nije lako bilo igrati protiv Kielcea, koji je stvarno odlična ekipa. Borili smo se do samog kraja, čekali tu neku šansu, vjerovali u sebe od samog početka pa na kraju na penale osvojili tu titulu. Ne znam što bih rekao, fali mi riječi. Još sam pod dojmom svega toga. Presretan sam i preponosan na ekipu.

Barcelona je prva momčad otkako je formata Final Four koja je obranila titulu europskog prvaka. 'Blaugrana' je ujedno stigla i do 11. naslova Lige prvaka u klupskoj povijesti.

- Ovo nitko nije napravio. Mi smo prvi koji smo osvojili "back to back" titulu. I eto, treba dobro proslaviti. Ovo je sad pravi doživljaj Final Foura i Kolna. Puna dvorana, doživljaj fenomenalan. Još ovakva utakmica... Mislim da su gledatelji mogli uživati u vrhunskom rukometu ovaj vikend. Hvala svima koji su nas došli podržati, bilo je stvarno puno navijača svih klubova iz svih zemalja i stvarno je bilo prekrasno.

U Lanxess Areni u njemačkom Kolnu bila je izvješena hrvatska zastava na kojoj je velikim slovima pisalo "Ogulin".

- Tu su moji najmiliji koji me prate i bez njih ne bih bio gdje sam tu. Sada se prvo dobro odmoriti pa slijede pripreme za novu sezonu.

Svoje viđenje finala dao je drugi hrvatski rukometaš Igor Karačić. Na njegovu žalost, ovaj put našao se na gubitničkoj strani.

- Tužan/ne tužan na kraju je bio rulet. Odlučila je lutrija. Bila je velika borba dostojna finala. Čestitam ekipi Barcelone. Da je Kielce pobijedio bilo bi zasluženo kao što je Barcelona zasluženo uzela i po prvi put napravila povijest. Obranila Final Four. Čestitam svim mojim prijateljima tamo. Borili smo se i do kraja i u zadnjih pet minuta regularnog dijela napravili neke početničke greške dok smo mi kontrolirali rezultat. To je veliko finale i jednostavno, nije bilo dovoljno snage i koncentracije na kraju. Odlučila je lutrija i oni su na postolju.

Kielce je imao odličnu priliku riješiti sve potkraj završetka regularnog dijela, no onda se morao vaditi i dvije sekunde prije kraja uspio je izboriti produžetke.

- Propuštena je prilika u regularnom dijelu, tamo smo kontrolirali. Teško je reći i sada vruće glave biti pametan. Treba se to ohladiti. Sezona je bila duga i ja sam preponosan na našu ekipu, navijače, cijelu upravu kluba... Na sve. Cijela sezona je tekla onako je trebala. Došli smo do finala, do produžetaka i penala i moglo je otići na našu stranu. Ovaj put je otišlo na njihovu. Nemamo si što zamjeriti, moramo biti uzdignute glave i tražiti da iduće godine budemo na istom mjestu samo da zamijenimo pozicije.

- Imamo 40-ak dana da se odmorimo, da posložimo redove i da se vratimo u klub puni elana.

Najčitaniji članci