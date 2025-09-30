Obavijesti

Komentari 0
Cindrić i Martinović u finalu klupskog Svjetskog prvenstva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cindrić i Martinović u finalu klupskog Svjetskog prvenstva
Pariz: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon što su pobijedili Japan na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U finalu će igrati protiv Barcelone koja je pobijedila Al Ahly u polufinalnom dvoboju 26-21

Rukometaši BarceloneVeszprema igrat će u finalu 19. izdanja Svjetskog klupskog prvenstva u Kairu u četvrtak, 2. listopada. Barcelona je u polufinalu porazila Al Ahly sa 26-21, dok je Veszprem osigurao mjesto u odlučujućem susretu pobjedom od 23-20 nad Magdeburgom u reprizi prošlogodišnje utakmice za zlatnu medalju.

Mađarski sastav su do pobjede predvodili Ali Ismail Mohamed i Ahmed Adel Mesilhy sa po pet golova, dok su hrvatski rukometaši Luka Cindrić i Ivan Martinović postigli po dva gola. Rodrigo Corrales Rodal je imao 13 obrana.

POGLEDAJTE GOLOVE VIDEO Barcelona srušila Sučića i Ćaletu-Cara pa preuzela vrh lige
VIDEO Barcelona srušila Sučića i Ćaletu-Cara pa preuzela vrh lige

U redovima aktualnog europskog prvaka najefikasniji su bili Tim Hornke s pet i Felix Claar i Gisli Kristjansson sa po četiti gola. Barcelona je u drugom susretu porazila egipatski Al Ahly sa 26-21.

Španjolski sastav su do pobjede predvodili Timothey N'guessan sa sedam, Dika Mem s pet i Daniel Jimenez sa četiri gola, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson sakupio 13 obrana. Na drugoj strani najefikasniji su bili Yasser Saifeldeen sa četiri, te Omar Sami s tri gola.

Barcelona će osmi put igrati u finalu, a do sada je slavila rekordnih pet puta. Veszprem brani naslov nakon što je prošle godine u polufinalu pobijedio Barcelonu 39-34, a potom u finalu Magdeburg sa 34-33. Za mađarski sastav bio je to prvi naslov klupskog prvaka svijeta.

