Cindrić među ključnim igračima, Veszprem mu produljio ugovor

Hrvatski reprezentativac Luka Cindrić (32) uoči gostovanja kod Sportinga u Ligi prvaka potpisao je novi ugovor s Veszpremom do 2028. godine. Osim njega, mađarski velikan produljio je suradnju s još dvojicom ključnih igrača, Francuzom Nedimom Remilijem i Brazilcem Thiagusom Petrusom.

Momčad koju vodi Xavier Pascual Fuertes osvojila je mađarsko prvenstvo u posljednje dvije sezone. Uz Cindrića ondje igra i kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović, koji je stigao ovoga ljeta.

Prošle sezone Veszprem je ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od kasnijeg prvaka Magdeburga, a ove su sezone apetiti s novim ulaganjima porasli. Na to upućuje i potez kluba da produlji suradnju s ključnim igračima.

- Produljili smo ugovore trojici naših ključnih igrača. Francuski as Nedim Remili ostat će naš igrač do ljeta 2029., a kod Cindrića i Thiagusa dos Santosa aktivirali smo opciju produljenja uključenu u aktualne ugovore, do ljeta 2028., odnosno ljeta 2027. Želimo što prije uspostaviti temeljne stupove naše momčadi za nadolazeće sezone, a ti se novi dogovori savršeno uklapaju u tu strategiju. Odluku smo donijeli zajedno s glavnim trenerom Xavijem Pascualom i sportskim direktorom Laszlom Nagyem, vrlo brzo, kako bismo ostvarili naše domaće i međunarodne ciljeve - rekao je predsjednik Vesprema Csaba Bartha.

Foto: Andreas Gora/DPA

- Vrlo sam sretan i ponosan na povjerenje koje mi je klub ukazao. Velika mi je čast nastupati za Veszprem. Dat ću sve od sebe, i na terenu i izvan njega, kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve - rekao je Cindrić nakon potpisivanja ugovora.