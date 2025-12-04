Cirkus u Italiji: Repeša otišao iz kluba koji je u rasulu, prijete da će ga tužiti ako se ne vrati...

Pravi potres trese talijansku košarku. Iskusni hrvatski trener Jasmin Repeša (63) podnio je ostavku na mjesto trenera prvoligaša Trapani Sharksa, no sicilijanski klub ju je odbio i uzvratio brutalnim priopćenjem u kojem ga optužuju za bijeg i najavljuju pravnu bitku. Situacija je eskalirala nakon niza problema koji su ambiciozni klub bacili u najveću krizu dosad.

Samo dan nakon što je Repeša u srijedu, 3. prosinca, klubu predao neopozivu ostavku, Trapani Sharks je na svojim službenim stranicama objavio priopćenje u kojem nimalo ne štedi hrvatskog stručnjaka.

Klub tvrdi da je Repeša jednostrano odlučio raskinuti ugovor koji ga veže do ljeta 2026. godine, a njegove razloge smatraju neutemeljenima.

- Hrvatski trener jučer je priopćio svoju jednostranu namjeru raskida ugovora, putem pisma u kojem neutemeljeno optužuje klub za kršenje ugovornih sporazuma. Takve optužbe su potpuno neutemeljene i bez dokaza", stoji u uvodu priopćenja, koje se zatim nastavlja u još oštrijem tonu.

- Trapani Shark je uvijek redovito ispunjavao svoje ugovorne obveze. Repeša je danas odlučio napustiti momčad usred sezone, pobjegavši, bez pozdrava ikome, a kamoli onima koje je nazivao svojim 'narodom', kao što se već dogodilo u brojnim prilikama tijekom njegove karijere, odbijajući čak i izravan telefonski razgovor s predsjednikom Antoninijem - poručili su iz kluba.

Dodali su kako neće pasivno promatrati, kako kažu, "neodgovorno ponašanje koje ostavlja momčad u situaciji ozbiljnih tehničkih poteškoća i nanosi značajnu štetu ugledu".

Iako klub tvrdi da su razlozi neutemeljeni, Repešina odluka dolazi u trenutku potpunog rasula u Trapaniju. Klub je nedavno pogođen teškom kaznom Talijanskog košarkaškog saveza, koji im je oduzeo pet bodova zbog navodno neizvršene porezne uplate od 121.000 eura. Zbog te kazne, Trapani je s omjerom 8-1 i diobe prvog mjesta pao na petu poziciju.

Da stvar bude gora, iz momčadi je udaljen i kapetan Amar Alibegović, igrač kojeg je Repeša izuzetno cijenio. Prema nekim izvorima, upravo je kombinacija financijske nestabilnosti, kazne i otkaza kapetanu bila kap koja je prelila čašu za hrvatskog trenera. I sam je nedavno priznao da je situacija teška.

- Sve ove glasine imale su velik utjecaj na našu momčad. Nije lako, to je svakodnevni stres ne samo za igrače - izjavio je Repeša tjedan dana prije ostavke.

Priča ovdje ne staje. Trapani je Repeši postavio ultimatum – ili će se vratiti i ispoštovati ugovor do kraja, ili će klub potražiti pravnu zaštitu.

- Zadržavamo pravo na sve radnje radi zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima, osim ako se trener ne vrati pridržavajući se ugovornih obveza. U suprotnom, slijedi prijava nadležnim tijelima i potraga za dostojnom zamjenom - zaključuje se u priopćenju.

Ironično, da nije bilo kazne, Trapani bi s osam pobjeda bio vodeća momčad lige. Klub se ove sezone vratio u prvu ligu nakon 32 godine, nakon što je lani dominirao drugom ligom s 29 pobjeda i samo tri poraza. Repeša je doveden kao veliko ime da vodi ambiciozni projekt, zbog čega je napustio i funkciju sportskog direktora Hrvatskog košarkaškog saveza.

Repeša je tijekom bogate karijere dvaput bio prvak Italije, s Fortitudom 2005. i Milanom 2016. godine. Međutim, čini se da se njegov treći mandat u talijanskoj košarci pretvorio u pravu noćnu moru koja će, po svemu sudeći, svoj epilog dobiti na sudu. Momčad je privremeno preuzeo pomoćni trener Alex Latini.