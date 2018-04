Cirkus u Srbiji: Igrači posjedali na teren, klub htio izaći iz lige

Hrvatski suci često su kritizirani zbog ponekad nevjerojatnih odluka na HNL travnjacima. Zazivamo VAR i strane suce iz očaja, no kad bacimo pogled u 'susjedno dvorište', vidimo da može i lošije.

U prvom kolu doigravanja za prvaka Srbije igrači Čukaričkog sjeli su na teren usred utakmice u 77. minuti, zbog, po njima, lošeg suđenja suca Ilije Brdara.

VIDEO

Niški Radnički pobijedio ih je 3-2 u nedjelju, a Brdar je dosudio sumnjiv penal u 50. minuti i pritom isključio domaćeg igrača Stevanovića. Do kraja dvoboja Čukaričkom je Brdar isključio igrača Puškarića i trenera Šarca.

Čukarički se cijelu utakmicu žalio na suđenje, posebno kada je igrač gostiju udario domaćeg laktom u lice i prošao nekažnjeno. Za njih je to bilo dovoljno da najave istupanje iz lige, no nakon što su se strasti smirile, došlo je do promjene odluke.

- Sam predsjednik Saveza priznao je da postoji problem u sudačkoj organizaciji kojoj mora stati na kraj. On to mora riješiti. Rekao je da će zvati komisiju i da će nam dovesti stranog suca - rekao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

- Nastavit ćemo natjecanje u prvenstvu i kupu, to je odluka vlasnika kluba Dragana Obradovića poslije razgovora sa zaposlenima - dodao je.