Ćiro: Glupi izbornici dopuštaju igračima seks prije utakmice...

Nažalost, već duže vrijeme je otkad sam odlučio da sam gledam utakmicu. Već dugo sam pobornik te ideje koja mi je sve dala. U svakom slučaju dršćem s hrvatskom reprezentacijom. S Dalićem imam jedan očinski odnos i pomno pratim hoće li negdje pogriješiti ili će povući potez kojeg ja smatram dobrim. Prekjučer sam ga zvao i rekao sam mu: "Sine, sve dobro činiš i neću ti ništa reći da nešto ne pokvarim", rekao je legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević gostujući u studiju 24sata.

Trener svih trenera o hrvatskoj reprezentaciji na SP-u u Rusiji: "Hrvatska je prvak svijeta!" Gost u studiju: Miroslav Ćiro Blažević Voditeljica: Ana Lukiček Objavljuje 24sata u Srijeda, 27. lipnja 2018.

Trener svih trenera rekao je kako nema nikakve primjedbe na izbornika Dalića te da reprezentacija ide dobrim smjerom.

- Nikakav savjet nemam za njega jer vuče prave poteze. Nemam nikakve primjedbe, a ako i imam onda objektivno kažem da je on mlađi i da je on s reprezentativcima. On je pedagog, a ova generacija ima potrebu za takvim izbornikom. Slijede ga bez potrebe da viče i da galami i da radi gluposti koje sam ja pravio.

- Imamo sreću da ova reprezentacija s Dalićem na čelu ide jednim normalnim smjerom. Strahovito je teško imati čovjeka koji nešto prepoznaje u tom poslu, shvatiti neke anomalije i da se pitaš da li je moguće da se ovakvi potezi vuku. Danas je to potpuno drugačije. Kažem, odbio sam da mu bilo što savjetujem jer mi se učinilo da on to vodi bez da mu dam bilo kakvu primjedbu - rekao je Ćiro.

'Bit ćemo prvaci svijeta'

- Registrirao sam jedno zajedništvo, a o koncentratu talenta ne treba niti govoriti. Reći ću odgovorno da sam ja sve ove tradicionalne favorite izanalizirao i konstatirao sam najveću koncentraciju talenta u hrvatskoj reprezentaciji. I nisam bez razloga rekao da ćemo biti prvaci svijeta. To je previše smiono, ali imamo razloga staviti ljestvicu visoko. To je pokazala utakmica s Argentinom i sve utakmice koje je Dalić vodio nam daju za pravo da se nadamo - rekao je Blažević i nastavio.

- Pratim i druge reprezentacije. Argentina se prošuljala u osminu finala, ali će biti jedan od kandidata. Ušli su prepotentno u utakmice jer imaju mišljenje da su oni Argentina, da su najbolji, bili su i svjetski prvaci. Sad su shvatili da to nije tako i mislim da će oni biti jedna od ekipa koje će doći daleko.

Ćiro kaže kako ima dobar odnos s Dalićem te kako se uvijek sjeti 1998. godine i bronce sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj.

- Svi tadašnji igrači su mi prijatelji i to je moj najbolji period života. Kad god imam problema, a imam ih, onda se sjetim 1998. i onda mi odmah bude ljepše - kaže Ćiro i dodaje kako ni sada, a ni 1998. nije bilo vremena za slavlje nakon pobjeda.

- Nema vremena za slavlje. To je posao permanentnog potvrđivanja ako hoćeš da se afirmiraš, da dobiješ jednu reputaciju i renome. Mi da budemo svjetski prvaci, a mogli bi, znate vi što bi to značilo za ovu našu malu, mladu domovinu koju svi tako volimo. Nema čovjeka na ovoj planeti tko ne bi čuo da postoji jedna mala zemlja u Europi koja je prvak svijeta. Ako sam nešto Daliću sugerirao, onda je to kako da ih galvanizira, kako da dođu u stanje da vade svoje rezerve i kako da ginu za svaki prostor, svaku loptu. Na njima je velika odgovornost, hoće li obradovati ovaj napaćeni narod ili ćemo biti tužni. Dalić pomno analizira protivnika i našu ekipu i zato bezgrešno radi. Veliki sam optimista i mislim da Hrvatska sa svojim talentom i nadarenošću može ostvariti dobar rezultat - kaže Ćiro.

'Moraju osjetiti podršku nacije'

- Vjerujte mi, prošao sam to, ekipa osjeća i na nju djeluje podrška nacije i navijača. Oni nju ne moraju čuti, mi nismo Kolumbija pa da dođu u ogromnom broju. Ali, oni osjećaju da je nacija iza njih i to im daje jednu dodatnu energiju i dodatnu odgovornost. Zamolio bih sve patriote da budu iza naše reprezentacije jer oni osjećaju da li smo iza njih ili ne. U posljednje vrijeme to nije bio slučaj i svi se pitaju kako to da gubimo od nekih drugih. Previše smo mali da bi opstali ako nismo zajedno. Još uvijek smo jedna mala anonimna zemlja i ovo je prilika da svi pričaju o nama i da nas registriraju - napominje trener svih trenera.

Žene, što dalje od igrača

Ćiro ističe kako je Dalićev potez da zabrani dolazak supruga i djevojaka u kamp reprezentacije dobar te da bi i on tako postupio.

- Veliki sam pobornik žena iako svi govore 'Ćiro pe**ru*'. Žene poštujem, ali što dalje od igrača. Što dalje od igrača dok oni imaju ovu zadaću koja im je predodređena da naprave maksimum. Ako se žene počnu miješati, odmah je to opasnost da se atmosfera razj**e. Nikad nisam to dozvolio. Čujte ima izbornika koji dozvoljavaju da im se igrači seksaju pred utakmicu. To su glupani, otvoreno kažem. Svaki atom energije se mora sačuvati za utakmicu - ističe.

Šuker ga bojkotira

- Ja sam veliki patriot i ja sam učinio nešto za afirmaciju naše domovine. Znam koliko je to velika mogućnost i zato bdijem nad reprezentacijom, Dalićem i svemu onom što oni učine. Mene nažalost bojkotira moj dragi sin, on će to biti dok sam živ, Šuker. Da nije bilo njega ja ne znam bi li bio ono što jesam, ali on mene bojkotira. On ne želi da sam ja igdje blizu. Meni dob ne dozvoljava da ja sad hodam po Rusiji, ali mogao je napraviti jednu gestu i reći: 'Hajde, šefe, hoćete ići s nama'. Da me ispuni, da me učini sretnim - kaže Ćiro i dodaje kako je puno psihologije iza nogometa jer se mora pripremiti igrače na pravi način.

- To je mnogo složenija zadaća od one koju obični navijači misle. Tu je ukomponirana psihologija do neba, duševno stanje i kako ga staviti u ratničko stanje. Meni je bilo puno lakše nego Daliću. Čujte dok su oni išli na utakmicu televizija je bila u autobusu i oni su gledali kako se njihovi kolege bore za Hrvatsku. To se uvijek moralo gledati. Ja sam samo morao reći 'za domovinu, moramo ginuti danas'. Dalić mora naći drugu foru.

Ćiro dodaje kako je on imao sreću i što je 1998. imao Šukera koji je bio pravi golgeter.

- Šuker je genijalac. Njemu je Bog dao instinktivnu nogometnu inteligenciju. On gdje god ode, tamo je lopta. I naravno da je golgeter. Usavršio je tehniku i ima taj dar. Ja mu vičem 'Šuker, prva stativa', on ode na drugu jer je tamo lopta. Vičem mu potom da ode na drugu stativu, on ode na prvu i tamo dođe lopta. On je, vjerujte mi, najpopularniji Hrvat na svijetu. Za Šukera više znaju nego za našu zemlju - kaže Ćiro i poziva Dalića da obraduje naciju:

- Nogomet je takav fenomen. Zato Daliću, na tebi je velika hipoteka. Nemaš pravo na pogrešku i nastavi razmišljati kao što si do sada da ne budeš nesretan starac kao što sam to ja. Znam da sam ja kriv što nismo bili prvaci svijeta. Ja sam kriv da nismo bili prvaci. Zamislite kako je živjet s tim. Ne mogu si to oprostiti - kaže Blažević.

S Dancima će biti teško

- Danci su s jednim Francuzima koji su favoriti odigrali ravnopravnu utakmicu i to je veliko upozorenje. Ali vjerujem da nemaju formulu kako probiti ovaj koncentrirani talent. Moramo izvaditi zadnji atom energije da bi ih pobijedili. Kako sam siguran da će to biti slučaj kod naše ekipe, zato sam i veliki optimista. Moji kolege se često pozivaju na sreću ili nesreću. Jako sam alergičan na to kad netko kaže da nismo imali sreće. A što si učinio da ju zaslužiš? Sreća je jedan fenomen koji dolazi samo spremnim, a onda ona sam dolazi. Ako ti sjedneš,imaš cigaru ustima, piješ kavu i kažeš nismo imali sreće, vidi molim te - zaključuje Ćiro.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.