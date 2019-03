Ćiro: I remi je dobar, a Bjelica me oduševio jednom izjavom

Toliko smo ljudi već sreli u gradu i svi drhte! U tenziji su što će biti večeras - pričao je za 24sata prije podneva Ćiro Blažević.

Vječiti optimist ipak je plivao između bojazni i optimizma.

- Jako se bojim te utakmice jer poznajem snagu protivnika, ali sam uvjeren da su naši dečki odlučili ne dati svoj maksimum, nego da nadmaše kapacitete, jer to je uvjet dobrog rezultata. Bio bih zadovoljan i neriješenim jer imamo naspusrot sebe momčad koja ulijeva strah. Ali hrabrost Dinamove mladosti danas je takva da sam opimist.

Kako Ćiro proživljava utakmice na stadionu kao navijač?

- Ja sam prošao koješta i transformirao sam se u navijača. Trener ima drugu filozofiju, mora biti staložen, paziti što treba napraviti. Najteže je biti navijač, on drhti od prvog časa.

Često ste u kontaktu s Nenadom Bjelicom. On će danas utakmicu voditi s tribina.

- Bjelica će biti nazočan. Znate, njegova izjava koju ja u 50 godina karijere nisam znao reći, me oduševila: 'Nemam što reći igračima, toliko su napaljeni da je moja riječ suvišna.' To je divno. Bez obzira što neće biti na klupi, igrači znaju što im je raditi. Ja sam optimist, neće to biti prvi put da je pobijedila momčad koja je imala veće htijenje, fanatični motiv, da neće dopustiti vremena ni prostora suparniku. Dinamo će napraviti šok da Španjolci kažu 'Što je ovo?!', Pardon, Portugalci...

- Da sam mu bilo što savjetovao, ne bi bilo tako dobro! Nisam si dopustio tu glupost da mu bilo što savjetujem jer znam da je 'unutra', živi za to, očekivanja su velika i na udaru je. Sve je napravio, vidjet ćete večeras, gledat ćemo mobiliziranu, dobro organiziranu momčad, jer ti sitni detalji kojima je sklon da ih njeguje odlučuju. a on ih nikad nije zamemraio. Složio je momčad za koju sam rekao da može u najvećoj konkurenciji egzistirati. Vidjet ćemo večeras.

Ćiro s Portugalcima ima loše uspomene: Sporting je izbacio Dinamo u Kupu prvaka 1983., reprezentacija svladala Hrvatsku na Euru 1996., te izbacila BiH u playoffu za EP i SP dvaput zaredom.

- Bojim se Portugala jer imam ružno iskustvo, ali ovdje nemaju utjecaja da naprave nešto čemu su skloni, da urede sve da im bude lakše! Mi smo ispali od Portugala s BiH na profanisanu foru, jer su skloni svemu i ne volim Portugalce. A s Dinamom, mi zabijemo dva gola u Lisabonu, Boro Cvetković i Deverić, i ponište nam ih. S BiH ih nadigramo u Lisabonu i onda naprave sve da u Zenici moraš izgubiti.

Završna poruka...

- Savršeno su svjesni da moraju nadmašiti svoje kapacitete da postignu ravnotežu, i to će napraviti, to ti Ćiro kaže! Pobjeda? Ma k...c pobjeda! Može biti, ali i neriješeno bi bilo dobro. Ja sam već uzbuđen. Lakše je biti trener, možeš izravno utjecati, a kao navijač se samo nadaš...