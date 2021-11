U karijeri je s klupe, prema Transfermarktu, kao trener ili izbornik vodio svoje momčadi i reprezentacije u 677 utakmica, no sada igra onu najvažniju - za život. Miroslav Ćiro Blažević za Gloriju je progovorio o svom zdravstvenom stanju i borbi s karcinomom prostate koji mu se vratio u 87. godini.

- Strah me natjerao da se borim s bolešću. Ja sam malo drugačiji od ostalih ljudi pa na konstataciju: "Ćiro, imaš rak, osuđen si na smrt', uzvraćam: "Jesam vraga! Sredit ću ja i taj rak!". Moja je želja da diskretno odletim, bez puno pompe, i pozdravim se sa svima koji su mi omogućili da mi život bude uglavnom pozitivan. I da se to dogodi u snu, jer je to najljepša smrt. Da ne patim, s obzirom na to da mi je prag tolerancije na bol vrlo nizak - iskren je 'trener svih trenera'.

Ćiru je prostata počela mučiti prije skoro 20 godina, a 2004. se suočio s teškom dijagnozom te nimalo jednostavnom operacijom. Ljetos je legendarni Ćiro proslavio 60. obljetnicu braka sa suprugom Zdenkom s kojom ima troje djece, a dobio je i šestoro unučadi. Bez obzira na zdravstveno stanje, cijepit će se i treći put protiv korona virusa.

- Dva puta sam cijepljen Pfizerom, nadam se da ću uskoro primiti i treću dozu, jer bez obzira na moje zdravstveno stanje, nemam nikakvih kontraindikacija da to ne učinim. I apeliram na sve da se cijepe. Mi smo iznimno inteligentna nacija i na nas ne bi smjeli utjecati nekakvi nadriliječnici s tezama kako cjepivo nije od koristi. Dok se ne cijepimo u velikom broju, nema nam spasa od ove nemani - zaključio je Ćiro pa odgovorio na jedno 'škakljivo' pitanje:

- Oporuka? Joj, kad čujem tu riječ, odmah se uznojim. Nije to lako. Valjda će moji biti dovoljno razumni, ne mogu ja ništa odnijeti sa sobom na drugi svijet.