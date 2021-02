Ma sine, tko može pogoditi ishod ovog derbija? Baš nitko! Znate da sam loš prognozer, ali iz jednog razloga mislim da će Dinamo pobijediti. Nisu to samo želje, već objektivne analize, Dinamo je ipak još uvijek kvalitetnija momčad, tu nema dvojbe, priča Ćiro Blažević.

Dinamo i Osijek od 17.30 će se po 94. put sučeliti u HNL povijesti, Zagrepčani do sada imaju 62 pobjede, Osječani 10, dok je 23 dvoboja završilo bez pobjednika. No, rijetko su u povijesti njihovih susreta ulozi bili ovako visoki, Dinamo i Osijek danas se bore za naslov prvaka.

- Osijek je u velikom zaletu, puni su entuzijazma i to im ide na čast. Uspjeli su ovo prvenstvo napraviti interesantnim, a ako pobjede u Maksimiru moglo bi se dogoditi i ono u što nisam vjerovao, da bi mogli stići do naslova prvaka. Tu svi skupa moramo skinuti kapu Nenadu Bjelici, čovjek je rekao da će nešto napraviti, nitko mu nije ozbiljno vjerovao, a evo Osijek se doista bori za naslov. Svaka mu čast. No, na kraju se "mrtvi broje"...

Koliko su jednima i drugima važni bodovi u ovom derbiju, koliko bi nekome pobjeda povećala šanse na putu prema naslovu prvaka?

- Ma tko bude tako rezonirao, on nema nikakvu perspektivu. I to su sve zablude. Posao nogometaša je permanentno potvrđivanje, nitko od njih nema pravo niti pomisliti kako je pobjedom u derbiju gotova borba za naslov prvaka. Bez obzira radilo li se o igračima Dinama ili Osijeka. Ova borba za naslov je jako zanimljiva, a prvenstvo neće biti gotovo sve dok netko i teoretski ne osigura naslov.

Tko bi mogao biti junak ovog derbija?

- E sine moj, ovo je vrlo nezahvalno pitanje. To će biti netko za kojeg nitko to ne može ni predvidjeti, takve su stvari česte u derbijima.

Imaju li Zoran Mamić i Nenad Bjelica u ovom dvoboju i dodatnih motiva zbog načina na koji su se razišli u Dinamu?

- Ma nemaju, to su pravi i istinski sportaši. I Mamić i Bjelica znaju kako ih čeka viteško natjecanje, ne vidim ovaj dvoboj kroz neke revanšističke akrobacije njih dvojice. Teško je u derbiju prognozirati što će se dogoditi, ali bit će jako zanimljivo.

Tko je po vama bolji trener, Zoran Mamić ili Nenad Bjelica?

- Uh, pa to jedan stari trener kao što sam ja nikad ne smije kazati. Ma sine, i ja se nekad zaje..., pa kažem sve i svašta, ali svaka moja izjava u tom smjeru bi samo dodatno motivirala onog drugog trenera da napravi bolji rezultat u Maksimiru. I Mamić i Bjelica su jako, baš jako kvalitetni treneri - završio je Ćiro.