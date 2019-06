Ćiro: Pa Barcelona je kopirala naše 'kockice', revoltiran sam

Barcelona je objavila izgled dresova za sljedeću sezonu. Prije samo nekoliko mjeseci među katalonskim navijačima, koji jako cijene tradiciju i čiji je klub od osnutka 1899. godine na dresu imao pruge, poput bombe odjeknula je vijest da će Barcelona nositi 'kockaste' dresove po uzoru na hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Twitter

To je katalonski gigant potvrdio fotkama svojih zvijezda u dresovima koji su gotovo isti kao hrvatski, samo su umjesto bijelih kvadratića stavili tamnoplave. Navijačima Barcelone dresovi se ne sviđaju, a legendarnom treneru Ćiri Blaževiću ne sviđa se što su nas Katalonci kopirali i praktički nam 'maznuli' dizajn.

- Bio sam šokiran i revoltiran kad sam vidio da je Barcelona stavila 'kockice' na dresove. Ne znam postoje li neke mogućnosti da reagiramo, nadam se da je Šuker napravio nekakvu ogradu oko našeg brenda. Oni su jednostavno kopirali naš dres i netko bi to trebao objasniti - rekao je Ćiro Blažević u emisiji Otvoreno na HRT-u.

- Hrvatska je dokazano najjača sportska nacija svijet u odnosu na broj stanovnika. To nam nitko ne može uzeti. Mi smo fenomeni - rekao je Ćiro.

