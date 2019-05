Ćiro: Samo bih Slavku prepisao sinov lokal, toliko je on čestit

Jedna od pravih legendi u povijesti Dinama. Slavko Ištvanić u Maksimiru je bio simbol pravog kapetana, lider kakvog se samo može poželjeti...

- Slavko Ištvanić je bio primjer pravog kapetana, vođa kakvog kao trener možete samo poželjeti u svlačionici. Nikada, ali baš nikada, nismo imali nekakvu svađu ili konflikt. Ma znate kakav je bio Slavko - poručio je Ćiro, pa duboko uzdahnuo i nastavio:

- Ma on je takva ljudina da sam svom sinu po povratku iz inozemstva uzeo lokal i prepisao ga na Slavka! I zbog toga nikad nisam požalio. A ku... bih to napravio za nekoga tko nije toliko čestit i pošten, tko to ne zaslužuje. Ma ja bih ga zauvijek zadržao u Dinamu, pa kasnije sam ga htio dovesti i u Rijeku - kaže njegov bivši trener Ćiro Blažević.

Igrao sa slomljenim rebrima, za Dinamo je živio

Slavko Ištvanić je sedmi igrač u povijesti po broju nastupa za Dinamo, klub za koji je svim srcem i bićem iskreno živio. Tako je za Dinamo zaigrao u Banjoj Luci dan nakon što mu je umrla prerano rođena curica, a četiri godine kasnije na travnjaku u finalu Kupa protiv Hajduka bio samo nekoliko sati nakon što je pokopao oca. Da, to je bio Slavko Ištvanić. A 1994. godine je zaigrao i protiv Rijeke i s dva slomljena rebra.

- Ja sam bio kapetan, morao sam pokazati svojim dečkima da mislim i na njih.

Igrače Dinama odveo u noćni život, Ćiro ga nagradio

Ćiro Blažević je oduvijek “drugačiji”, njegove trenerske, ali i motivacijske metode brzo su bile prihvaćene u svlačionici. Zagrepčani su jednom pobijedili u Osijeku, a Ištvanić je kao kapetan poveo momčad u “noćni život”. Situacija se, kako kažu, otela kontroli, igrači su zaružili do šest ujutro, a već u 10 su bili na treningu. Mudri Ćiro je to odmah prepoznao, a Ištvanić je poručio kako je iza njega i većeg dijela momčadi “teška noć”. Tadašnjem treneru Dinama to se jako svidjelo pa je najgore u cijeloj priči prošao - Andrej Panadić. Jedini prvotimac koji nije “tulumario” jer je sljedećeg dana imao svadbu.

- Haha, sjećam se toga, kako ne bih? Svi su dečki otišli na saunu i masažu, a ja sam morao odraditi trening, haha. Tako je to bilo, to su bila takva vremena. Mi smo bili prava škvadra, na terenu, ali i izvan njega.