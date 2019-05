Boban: Za Slavkovog sina, za Zagreb, za Dinamo! Predivno...

SLAVKO IŠTVANIĆ:

- Dečki su me nazvali, a ja sam se odazvao na njihov poziv na izložbu Dinamovo proljeće, gdje smo se našli i u razgovoru sam ih pozvao na kavu kada će imati vremena. Oni su se tome odazvali, pa je nakon određenog vremena uslijedio njihov poziv, oni su odlučili kako će organizirati ovu humanitarnu akciju. Zahvaljujem im se od srca, sada se spominje i fond za sve druge buduće akcije, za sve igrače Dinama. Pozdravljam takvu akciju, a želja mi je da Dinamo, navijači i Udruga "Dinamo to smo mi" nađu zajednički jezik oko ove priče za zajednički fond, te da to bude početak jedne simbioze. I da Dinamo uz pomoć navijača dogodine uđe u Ligu prvaka. Uz Nenada Bjelicu i navijače sve je moguće.