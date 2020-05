Cisse bi nastavio karijeru i to besplatno: Hoću zabiti 100. gol Znate kako je s napadačima. Volimo golove i volimo postići okrugle brojke. Za mene je to rekord od 100 golova koji me i dalje progoni. Zaustavljen sam 96 i cijelo vrijeme razmišljam kako mi nedostaju samo četiri gola, kaže Cisse