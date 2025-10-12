Obavijesti

'ORLOVI' U RASULU

Čistka u Srbiji poslije debakla: Petoricu igrača poslali su kući

Piše Boris Trifunović,
Čistka u Srbiji poslije debakla: Petoricu igrača poslali su kući
Foto: Florion Goga

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Poraz je Srbe udaljio od plasmana na Mundijal što je odjeknulo diljem zemlje da bi izbornik Dragan Stojković Piksi već na konferenciji za medije nakon utakmice ponudio ostavku

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je debakl u 6. kolu skupine K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U subotu je u Leskovcu izgubila od Albanije 0-1, a pobjednički gol za Albance zabio je napadač Rey Manaj.

Poraz je Srbe udaljio od plasmana na Mundijal što je odjeknulo diljem te zemlje da bi izbornik Dragan Stojković Piksi već na konferenciji za medije nakon utakmice ponudio ostavku. Piksi je rekao da je već razgovarao s čelništvom Nogometnog saveza Srbije, neki mediji saznali su da će ga na klupi naslijediti Veljko Paunović, a dan kasnije dogodile su se značajne promjene.

U prvom redu, Dragan Stojković je skinut s popisa putnika za Andoru gdje Srbija igra iduće kolo kvalifikacija. I sam Piksi je najavio da "99 posto neće putovati", a NS Srbije danas je to službeno i objavio. Uz dodatak, potom i objašnjenje zašto, da u Andoru neće putovati niti petorica nogometaša.

Riječ je o Nikoli MilenkovićuLuki JovićuPredragu RajkovićuAndriji Živkoviću i Draganu Rosiću.

- Zbog objektivnih okolnosti došlo je do promjena na popisu putnika za Andoru. Za ovu utakmicu neće konkurirati Nikola Milenković (zbog velikog opterećenja u prethodnom natjecateljskom razdoblju), Luka Jović (obnovljena ozljeda desnog primicača), Predrag Rajković (bol u desnom bedru, na mjestu gdje je operiran prije četiri mjeseca), Andrija Živković (istegnuće lijevog kvadricepsa) i Dragan Rosić (povišena temperatura) - stoji u priopćenju tamošnjeg saveza.

Umjesto njih, u Andoru će trojica novih igrača - Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac), Vuk Draškić (Crvena zvezda) i Mihajlo Cvetković (Anderlecht).

